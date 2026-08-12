तेलंगाना में गोल्ड के लिए बुजुर्ग महिला की हत्या, ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत में डूबा युवक गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के खम्मम जिले के एक गांव में एक बुजुर्ग महिला की सोने के आभूषण चुराने के प्रयास में कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में एक 26 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस को शक है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और शराब पीने की लत के कारण पैदा हुई आर्थिक तंगी ने उसे इस गंभीर अपराध को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया।

सट्टेबाजी और शराब की लत बनी हत्या का कारण

आरोपी की पहचान 26 वर्षीय ऐथानाबोइना प्रशांत के रूप में हुई है, जो इलाके में चिकन की दुकान चलाता था। पुलिस के अनुसार, वह ऑनलाइन सट्टेबाजी और शराब का आदी हो गया था, जिसके कारण उस पर भारी वित्तीय कर्ज और परेशानियां बढ़ गई थीं। अपनी इन्हीं आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अपराध का रास्ता चुना।

पुलिस को शक है कि प्रशांत ने अपनी दुकान के पास ही रहने वाली बुजुर्ग महिला सुगुना को अपना निशाना बनाया, क्योंकि महिला ने सोने के आभूषण पहने हुए थे। जांच के अनुसार, 17 जुलाई की रात को प्रशांत सुगुना के आभूषण चुराने के इरादे से उसके घर में घुसा।

जब बुजुर्ग महिला ने चोरी का विरोध किया और शोर मचाया, तो आरोपी ने अपने साथ लाई गई लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। भागने से पहले आरोपी ने पीड़िता के काले मोतियों वाले मंगलसूत्र, सोने की चेन और सोने के मोती निकाल लिए।

बैंक में आभूषण गिरवी रखकर लिया 1.50 लाख का लोन पुलिस जांच के अनुसार, अपराध को अंजाम देने के बाद प्रशांत ने चोरी की गई सोने की चेन महबूबाबाद जिले के बालिनीधर्माराम गांव के रहने वाले अपने बहनोई सारगंडा महेश को दे दी।

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