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    तेलंगाना में गोल्ड के लिए बुजुर्ग महिला की हत्या, ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत में डूबा युवक गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:25 PM (IST)

    तेलंगाना के खम्मम में एक 26 वर्षीय युवक को ऑनलाइन सट्टेबाजी और शराब की लत के कारण वित्तीय संकट के चलते एक बुजुर्ग महिला की सोने के आभूषण चुराने के प्र ...और पढ़ें

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    डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के खम्मम जिले के एक गांव में एक बुजुर्ग महिला की सोने के आभूषण चुराने के प्रयास में कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में एक 26 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है।

    पुलिस को शक है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और शराब पीने की लत के कारण पैदा हुई आर्थिक तंगी ने उसे इस गंभीर अपराध को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया।

    सट्टेबाजी और शराब की लत बनी हत्या का कारण

    आरोपी की पहचान 26 वर्षीय ऐथानाबोइना प्रशांत के रूप में हुई है, जो इलाके में चिकन की दुकान चलाता था। पुलिस के अनुसार, वह ऑनलाइन सट्टेबाजी और शराब का आदी हो गया था, जिसके कारण उस पर भारी वित्तीय कर्ज और परेशानियां बढ़ गई थीं। अपनी इन्हीं आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अपराध का रास्ता चुना।

    पुलिस को शक है कि प्रशांत ने अपनी दुकान के पास ही रहने वाली बुजुर्ग महिला सुगुना को अपना निशाना बनाया, क्योंकि महिला ने सोने के आभूषण पहने हुए थे। जांच के अनुसार, 17 जुलाई की रात को प्रशांत सुगुना के आभूषण चुराने के इरादे से उसके घर में घुसा।

    जब बुजुर्ग महिला ने चोरी का विरोध किया और शोर मचाया, तो आरोपी ने अपने साथ लाई गई लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। भागने से पहले आरोपी ने पीड़िता के काले मोतियों वाले मंगलसूत्र, सोने की चेन और सोने के मोती निकाल लिए।

    बैंक में आभूषण गिरवी रखकर लिया 1.50 लाख का लोन

    पुलिस जांच के अनुसार, अपराध को अंजाम देने के बाद प्रशांत ने चोरी की गई सोने की चेन महबूबाबाद जिले के बालिनीधर्माराम गांव के रहने वाले अपने बहनोई सारगंडा महेश को दे दी।

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    महेश ने कथित तौर पर अपने ही नाम का इस्तेमाल करते हुए खम्मम के बैंक में वह चेन गिरवी रख दी और उस पर लगभग 1.50 लाख रुपये का लोन प्राप्त कर लिया।

    सहयोगी समेत दो लोग गिरफ्तार

    आभूषणों की ट्रैकिंग और बरामदगी से जांचकर्ताओं को दोनों आरोपियों की कथित संलिप्तता का पता लगाने में मदद मिली। पुलिस ने 9 अगस्त की सुबह तिरुमालयपलेम रोड पर जांच के दौरान प्रशांत और महेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

    इस मामले में प्रशांत को मुख्य आरोपी माना जा रहा है, जबकि महेश पर चोरी के आभूषणों को ठिकाने लगाने में मदद करने का आरोप है।

    पुलिस फिलहाल आरोपी की वित्तीय स्थिति, उसकी कथित सट्टेबाजी गतिविधियों और हत्या से जुड़ी अन्य कड़ियों की बारीकी से जांच कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।

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