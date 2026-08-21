विदेश मंत्रालय ने सीएम रेवंत रेड्डी को नहीं दी अमेरिका जाने की मंजूरी, तेलंगाना CMO का दावा

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को केंद्र सरकार द्वारा अमेरिका यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक दृष्टिकोण से मंजूरी देने से इनकार की बात कहते हुए इस दौरे की अनुमति नहीं दी है।

वर्तमान में लंदन दौरे पर गए रेवंत रेड्डी को 30 अगस्त को हैदराबाद लौटने से पहले अमेरिका की यात्रा करनी थी। आधिकारिक बयान के अनुसार, विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी न मिलने के कारण तेलंगाना राइजिंग के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल को अपनी अमेरिका यात्रा रद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

रेवंत रेड्डी का 10 दिवसीय ब्रिटेन और अमेरिका दौरा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को लंदन पहुंचकर अपने ब्रिटेन और अमेरिका के 10 दिवसीय दौरे की शुरुआत की थी। ब्रिटेन में उनके कार्यक्रम में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्लावतनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और एमिरेट्स स्टेडियम में ईपीएल फुटबॉल प्रस्तुति शामिल थी।

अपने इस दो-देशीय दौरे के पहले चरण में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय और लंदन बिजनेस स्कूल के साथ भी संवाद और कार्यक्रमों की योजना बनाई थी। अमेरिका यात्रा का कार्यक्रम क्या था? योजना के मुताबिक, तेलंगाना के सीएम को अगले सप्ताह अमेरिका के दौरे पर जाना था, जहां हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दौरा करने का कार्यक्रम था। इसके अलावा, 25 अगस्त को बोस्टन में वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी की एक टीम के साथ बातचीत भी प्रस्तावित थी।