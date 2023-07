नए सचिवालय में बने मंदिर, मस्जिद और चर्च का तेलंगाना के सीएम केसीआर करेंगे 25 अगस्त को उद्घाटन

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) 25 अगस्त को नए सचिवालय में मंदिर मस्जिद और चर्च का उद्घाटन करेंगे। पुराने सचिवालय को बनाने के कारण 2020 में नल्ला पोचम्मा मंदिर और दो मस्जिदों को तोड़ दिया गया था। इसी कारण से इन धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया गया है।धार्मिक स्थलों को तोड़ने के कारण वहां पर लोगों ने विरोध किया था।

बीआरएस को पूरे देश में फैलाने पर सीएम केसीआर का फोकस

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) 25 अगस्त को नए सचिवालय में मंदिर, मस्जिद और चर्च का उद्घाटन करेंगे। पुराने सचिवालय को बनाने के कारण 2020 में नल्ला पोचम्मा मंदिर और दो मस्जिदों को तोड़ दिया गया था। इसी कारण से इन धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया गया है। धार्मिक स्थलों को तोड़ने के कारण वहां पर लोगों ने विरोध किया था। उसी समय में सीएम केसीआर ने वायदा किया था कि वे नए सचिवालय में मंदिर, मस्जिद और चर्चा का निर्माण कराएंगे। उन्होंने मंगलवार को इसके उद्घाटन की तारीख तय की। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि धर्मगुरुओं से सलाह मशविरा करने के बाद तारीख को फाइनल किया गया है। सीएम केसीआर नल्ला पोचम्मा की मूर्ति को नए मंदिर में स्थापित करेंगे। इस दौरान हिंदू धर्म की रीतियों के अनुसार मूर्ति को स्थापित कराया जाएगा और इसको खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही वे मस्जिद और चर्च का उनके धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से उद्घाटन करेंगे। बीआरएस को पूरे देश में फैलाने पर फोकस केसीआर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को दूसरे राज्यों में भी फैलाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब उनका फोकस उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर है। सीएम जल्द ही महाराष्ट्र के सोलापुर में जनसभा करने वाले हैं। केसीआर ने कहा कि ये जनसभा बड़े पमाने में की जाएगी। इसमें लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। जल्द ही डेट का एलान किया जाएगा। इसके लिए मैंने हरीश राव को सोलापुर भेजा था ताकि जनसभा के लिए जरूरी इंतजाम किए जा सकें। नेता खेल रहे सत्ता का खेल- केसीआर केसीआर ने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति सत्ता पाने के लिए की जा रही है। नेता सत्ता और पदों के लिए अपनी पार्टियों को तोड़ने और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। देश में लोग महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घमासान पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बीआरएस के सत्ता में आने पर महाराष्ट्र में कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के "तेलंगाना मॉडल" को लागू करने का वादा किया।

