तेलंगाना में डिवाइडर से टकराकर आग का गोला बनी वोल्वो कार, जिंदा जले मशहूर न्यूरोसर्जन

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना से सूर्यापेट जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रविवार की सुबह यहां एक भीषण सड़क हादसे में हैदराबाद के एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन कसाकुर्ती जगदीश की जिंदा जलकर मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि कार में डिवाइडर से टकराने के बाद आग लग गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई। यह दुर्घटना रविवार सुबह करीब 7:15 बजे खम्मम-हैदराबाद हाईवे पर सूर्यपेट के पिल्लामरी के पास हुई।

बेकाबू होने के बाद डिवाइडर से टकराई कार

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, डॉक्टर की तेज रफ्तार वोल्वो कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में तुरंत आग लग गई और कुछ ही पलों में पूरी गाड़ी आग की चपेट में आ गई।

फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले ही सब जलकर खाक बता दें कि घटना के तुरंत बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। जब तक दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंचती और आग पर काबू पाती, तब तक पूरी कार जल चुकी थी और अंदर बैठे डॉक्टर की दम घुटने और आग में झुलसने से मौत हो चुकी थी।

परिवार से मिलने के लिए लौट रहे थे कासपकुर्ती कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए मृतक की पहचान डॉ. कासकुर्ती जगदीश के रूप में हुई है। वे खम्मम के ममता अस्पताल में न्यूरोसर्जन के रूप में कार्यरत थे और रविवार को अपना काम खत्म कर परिवार से मिलने खम्मम से हैदराबाद लौट रहे थे।