तेलंगाना में ब्रेक फेल होने से पलटी यात्रियों से भरी बस, 4 महिलाओं की मौत; कई घायल

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के विकाराबाद जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां शनिवार को जिले में एक निजी बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चार महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह बस का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, जिले के केसाराम गांव के कुछ ग्रामीण एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चिन्ताकुंटा जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक निजी बस किराए पर ली थी। बता दें कि जब यह भीषण दुर्घटना हुई, तब बस में लगभग 40 लोग सवार थे।

ब्रेक फेल होने से पलटी बस मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि अचानक ब्रेक फेल होने की वजह से ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस सड़क पर पलट गई।इस दर्दनाक हादसे में चार महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई।