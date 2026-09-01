'जनता को जश्न नहीं, जवाब चाहिए', तेलंगाना में कांग्रेस के 1000 दिन के जश्न पर बीजेपी ने साधा निशाना

एएनआई, हैदराबाद। तेलंगाना भाजपा ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से हजार दिन के कार्यकाल का जश्न मनाने के निर्णय पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इसने जश्न मनाने के लिए क्या हासिल किया है।

तेलंगाना भाजपा के प्रवक्ता एनवी सुभाष ने दावा किया कि तेलंगाना के लोग कांग्रेस सरकार को उसके वादों को पूरा नहीं करने के लिए चुनावों में शाही विदाई देंगे।

तेलंगाना भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी एनवी सुभाष ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य में छह चुनावी गारंटियों में से कितनी पूरी तरह से लागू की गई हैं।

उन्होंने कहा, एक हजार दिनों के बाद तेलंगाना के लोगों को जवाब चाहिए, जश्न नहीं। क्या कांग्रेस एक भी छह गारंटियों में से एक को भी पूरा कर पाई है? सरकार को यह बताना चाहिए कि इतनी सारी वादे अधूरे क्यों हैं।

सुभाष ने आरोप लगाया कि सरकार को एक हजार दिनों के हजार बहानों, एक हजार झूठों और एक हजार विश्वासघातों के लिए याद किया जा सकता है, न कि इसके चुनावी वादों को पूरा करने के लिए। उन्होंने विशेष रूप से रेवंत सरकार के रोजगार रिकार्ड पर सवाल उठाया, कांग्रेस के उस वादे को याद करते हुए कि जून 2026 तक एक लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। जबकि राज्य सरकार का दावा है कि लगभग 70,000 पद भरे गए हैं।