'जनता को जश्न नहीं, जवाब चाहिए', तेलंगाना में कांग्रेस के 1000 दिन के जश्न पर बीजेपी ने साधा निशाना
तेलंगाना भाजपा ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के 1000 दिन के कार्यकाल का जश्न मनाने के निर्णय पर सवाल उठाया है।
HighLights
भाजपा ने कांग्रेस सरकार के 1000 दिन के जश्न पर सवाल उठाए।
एनवी सुभाष ने अधूरे चुनावी वादों पर सरकार को घेरा।
रोजगार और छह गारंटियों पर सरकार से जवाब मांगा गया।
एएनआई, हैदराबाद। तेलंगाना भाजपा ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से हजार दिन के कार्यकाल का जश्न मनाने के निर्णय पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इसने जश्न मनाने के लिए क्या हासिल किया है।
तेलंगाना भाजपा के प्रवक्ता एनवी सुभाष ने दावा किया कि तेलंगाना के लोग कांग्रेस सरकार को उसके वादों को पूरा नहीं करने के लिए चुनावों में शाही विदाई देंगे।
तेलंगाना भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी एनवी सुभाष ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य में छह चुनावी गारंटियों में से कितनी पूरी तरह से लागू की गई हैं।
उन्होंने कहा, एक हजार दिनों के बाद तेलंगाना के लोगों को जवाब चाहिए, जश्न नहीं। क्या कांग्रेस एक भी छह गारंटियों में से एक को भी पूरा कर पाई है? सरकार को यह बताना चाहिए कि इतनी सारी वादे अधूरे क्यों हैं।
सुभाष ने आरोप लगाया कि सरकार को एक हजार दिनों के हजार बहानों, एक हजार झूठों और एक हजार विश्वासघातों के लिए याद किया जा सकता है, न कि इसके चुनावी वादों को पूरा करने के लिए।
उन्होंने विशेष रूप से रेवंत सरकार के रोजगार रिकार्ड पर सवाल उठाया, कांग्रेस के उस वादे को याद करते हुए कि जून 2026 तक एक लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। जबकि राज्य सरकार का दावा है कि लगभग 70,000 पद भरे गए हैं।
इस पर भाजपा नेता ने पूछा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर वादा किया गया लक्ष्य क्यों पूरा नहीं हुआ।
सुभाष ने पूछा,कांग्रेस ने सत्ता में आते समय बड़े वादे किए और लोगों के बीच विशाल अपेक्षाएं जगाईं। 1,000 दिनों के बाद वही लोग जश्न मनाने के लिए कहे जा रहे हैं। किस बात का जश्न?
भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के राज्य की वित्तीय सीमाओं और छह गारंटियों के कार्यान्वयन के लिए सीमित वित्तीय स्थान पर पूर्व में दिए गए बयानों का भी उल्लेख किया।
सुभाष ने कहा, तेलंगाना को प्रचार नहीं, बल्कि कार्यान्वयन की आवश्यकता है। जवाबदेही चाहिए, न कि वर्षगांठ का जश्न। लोग अंततः कांग्रेस सरकार का मूल्यांकन उसके निभाए वादों से करेंगे, न कि उसके कार्यालय में रहने के दिनों की संख्या के आधार पर।