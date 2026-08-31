तेलंगाना: बिरयानी की दुकान पर दही मांगने पर बवाल, ग्राहकों के बीच जमकर हुई मारपीट

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के मंचरियाल जिले से मामूली बात को लेकर हिंसक झड़प की खबर सामने आई है, जहां शनिवार रात एक बिरयानी सेंटर पर खाना खाने आए दो युवकों ने वहां मौजूद एक तीसरे युवक से गलती से कर्मचारी समझकर उससे दही लाने को कह दिया। इस बात से नाराज युवक के आपत्ति जताने पर विवाद बढ़ गया और मारपीट की नौबत आ गई।

क्या है पूरा मामला? पुलिस के अनुसार, पोन्नाला प्रशांत और पोन्नाला किशोर नाम के दो युवक शिवाजी बिरयानी सेंटर बिरयानी खाने गए थे। भोजन के दौरान, मनुबोथुला प्रशांत नाम के एक तीसरे युवक को रेस्टोरेंट का कर्मचारी समझ लिया गया और उससे दही लाने को कहा गया।