तेजस फाइटर जेट पर आई गुड न्यूज, अमेरिका ने भारत को सौंपे 4 और इंजन; डिलीवरी में आएगी तेजी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके1ए कार्यक्रम में देरी के बीच एक अच्छी खबर आई है। अमेरिकी रक्षा कंपनी जीई एयरोस्पेस ने तेजस विमानों के लिए चार और एफ404-आईएन20 इंजनों की आपूर्ति की है। इसके साथ ही हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को अब तक कुल 14 इंजन मिल चुके हैं।

जीई एयरोस्पेस ने तेजस के लिए चार और इंजन दिए जीई एयरोस्पेस के एक प्रवक्ता ने एएनआई को बताया, 'जीई एयरोस्पेस ने सितंबर, 2026 में चार एफ404-आईएन20 इंजन भेजे। हम भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को पावर देने के लिए जरूरी इंजन देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम एचएएल और भारतीय वायुसेना के साथ साझेदारी पर गर्व महसूस करते हैं।'

जीई एयरोस्पेस ने इससे पहले अगस्त में भारत के हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस कार्यक्रम के लिए तीन एफ404-आईएन20 इंजनों की आपूर्ति की थी। इंजनों की हालिया आपूर्ति ऐसे समय हो रही है, जब एलसीए तेजस एमके1ए कार्यक्रम में इन इंजनों के कारण पहले ही काफी देरी हो चुकी है।