Takeoff के बाद Air India के विमान में आई तकनीकी खराबी, तिरुवनंतपुरम एयपोर्ट पर वापस कराई गई लैंडिंग

तिरुवनंतपुरम, एएनआई: तिरुवनंतपुरम से दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-539 में उड़ान भरने के बाद एयर कंडीशनिंग सिस्टम में तकनीकी समस्या आ गई। जिसके बाद परिचालन दल ने तिरुवनंतपुरम में एहतियाती लैंडिंग करने का फैसला लिया। एयरलाइन ने यात्रियों की आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत दूसरे विमान की व्यवस्था की गई। जिसके बाद सभी यात्रियों को शाम के करीब छह बजे फिर से रवाना किया गया।

तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, "दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान के एसी में खराबी के बाद तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वापस लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट ने दोपहर करीब 1बजकर 19मिनट बजे उड़ान भरी और 3बजकर 52मिनट पर वापस लैंडिंग की।"

"Air India Express flight (IX-539) operating from Thiruvananthapuram to Dubai, experienced a technical issue with the air conditioning system after take-off. The operating crew elected to carry out a precautionary landing at Thiruvananthapuram. The airline promptly arranged for… https://t.co/Dq4q8FBOSa pic.twitter.com/ybZy2NjokW