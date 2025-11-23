बंगाल में SIR के बीच स्कूलों में काम करने के लिए किया जा रहा मजबूर, शिक्षकों ने चुनाव आयोग से की शिकायत

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल में एसआइआर प्रक्रिया लगातार विवादों में है। इसी क्रम में राज्य के कई सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है और आरोप लगाए कि अधिकारी उन्हें राज्य में एसआइआर के लिए बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) के तौर पर काम करने के लिए नियमित शिक्षण कार्य से छूट नहीं दे रहे हैं।

एसआइआर प्रक्रिया में शामिल बीएलओ, असल में बंगाल के अलग-अलग सरकारी स्कूलों से जुड़े शिक्षक हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि अधिकारी आयोग के आदेश का सम्मान नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों ने शिकायत की है कि उन्हें पहली पाली में अपने नियमित शिक्षण कार्य में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर दूसरी पाली में बीएलओ ड्यूटी के लिए भेज दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ काम का बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है, बल्कि गणना प्रपत्र इकट्ठा करने की प्रक्रिया, उन प्रपत्रों का डिजिटलिकरण और बीएलओ ऐप के जरिए अपलोड करने पर भी असर पड़ रहा है। वहीं, बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग स्कूल अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को काफी गंभीरता से ले रहा है और जल्द ही राज्य सरकार से बात करके उन्हें शिक्षकों को उनके नियमित शिक्षण कार्य से हटाकर बीएलओ की ड्यूटी करने का निर्देश देगा।