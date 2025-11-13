असम में हुई रैगिंग मामले में शिक्षक निलंबित, नौ छात्रों का तबादला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मोरीगांव जिले के एक शैक्षणिक संस्थान में हुई रैगिंग मामले में शामिल एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है जबकि नौ छात्रों का तबादला अलग-अलग स्कूलों में कर दिया गया।

अतिरिक्त जिला आयुक्त (शिक्षा) अनुसूया शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन ने जवाहर नवोदय विद्यालय के अधिकारियों के साथ मिलकर गुरुवार को शिक्षक विश्वजीत चौधरी को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया।

मामले में क्या कार्रवाई हुई?

स्कूल के उप-प्रधानाचार्य ध्रुबज्योति शर्मा का तबादला नगालैंड के मोकोकचुंग में कर दिया गया। रैगिंग की घटना में शामिल नौ वरिष्ठ छात्रों का तबादला असम के अन्य जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूलों में कर दिया गया।