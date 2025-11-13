असम में हुई रैगिंग मामले में शिक्षक निलंबित, नौ छात्रों का तबादला
असम के मोरीगांव जिले में एक स्कूल में रैगिंग की घटना सामने आई है। इस मामले में, एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है, और नौ छात्रों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। रैगिंग की घटना के बाद स्कूल प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मोरीगांव जिले के एक शैक्षणिक संस्थान में हुई रैगिंग मामले में शामिल एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है जबकि नौ छात्रों का तबादला अलग-अलग स्कूलों में कर दिया गया।
अतिरिक्त जिला आयुक्त (शिक्षा) अनुसूया शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन ने जवाहर नवोदय विद्यालय के अधिकारियों के साथ मिलकर गुरुवार को शिक्षक विश्वजीत चौधरी को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया।
मामले में क्या कार्रवाई हुई?
स्कूल के उप-प्रधानाचार्य ध्रुबज्योति शर्मा का तबादला नगालैंड के मोकोकचुंग में कर दिया गया। रैगिंग की घटना में शामिल नौ वरिष्ठ छात्रों का तबादला असम के अन्य जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूलों में कर दिया गया।
वरिष्ठ छात्रों के एक समूह ने पांच नवंबर को एक जूनियर छात्र के साथ मारपीट की थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। इस समिति में जिला प्रशासन, पुलिस और जवाहर नवोदय विद्यालय अधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल थे। वरिष्ठ छात्रों के अभिभावकों से यह शपथपत्र देने को कहा गया है कि उनके बच्चे भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करेंगे।
