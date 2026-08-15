हम अपने लिए जो स्वतंत्रता मांगते हैं, वो विरोधी को देने को तैयार नहीं: तसलीमा नसरीन

रुमनी घोष। बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तसलीमा नसरीन बहुचर्चित कोलकाता दौरे से वापस लौट आई हैं। 19 साल पुरानी स्मृतियों को झाड़-पोंछकर उस पर नई जिल्द चढ़ा ली, लेकिन पन्नों पर छपे हर्फ की स्याही इतने सालों में भी नहीं सूखी है। कोलकाता शहर के सुशिक्षित-सुगठित समाज के चंद बुद्धिजीवियों के विरोध और बाकियों की चुप्पी की वजह से उन्हें रातोंरात 'सिटी आफ जाय' को छोड़ना पड़ा था। वहां जाकर वह खुश हैं, लेकिन उसी शहर में उनके लिए आयोजित स्वागत कार्यक्रम में दूसरे साहित्यकार के विरोध से वह आहत हैं। वह कहती हैं हम अपने लिए जिस स्वतंत्रता की मांग करते हैं, वही विरोधी को देने के लिए तैयार नहीं हैं।

खुलेआम अपनी आपत्ति जताकर उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है। वह कहती हैं कृतज्ञता मेरे स्वतंत्र सोच को गिरवी नहीं रख सकती और मतभेद मुझे कृतघ्न नहीं बनाते हैं। तभी तो उनकी ही तरह निर्वासन का दंश झेल रही शेख हसीना का दर्द वह बखूबी समझती हैं। हालांकि अगली ही पंक्ति में वह स्पष्ट करती हैं कि हसीना का निर्वासन खत्म हो, लेकिन जवाबदेही नहीं। 1990 के दौर में नारीवादी विचारों वाले निबंधों व उपन्यासों तथा धर्म की आलोचना के कारण वह वैश्विक स्तर पर चर्चा में आईं। 1993 में उनकी पुस्तक 'लज्जा' प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने दंगे के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ हुई ज्यादतियों का विवरण दिया था। बांग्लादेश में इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया और 1994 में उन्हें निष्कासित कर दिया गया था।

लंबे समय तक यूरोप में रहने के दौरान उन्होंने स्वीडिश नागरिकता ग्रहण की, लेकिन भारत उनका आना-जाना रहा। 2004 में वह कोलकाता में रहने आ गईं। 2007 में वाम सरकार के शासनकाल में उन्हें कोलकाता छोड़ना पड़ा। ममता बनर्जी सरकार ने भी वाम सरकार के फैसले को कायम रखा। तब से वह दिल्ली में रह रही हैं। 'लज्जा' के अलावा उन्होंने 'फेरा', 'फ्रेंच लवर', 'बंदिनी' सहित पांच खंडों की आत्मकथा लिखी है। इसमें मेयेबैला और द्विखंडित काफी चर्चित हैं। द्विखंडित को लेकर भारत में भी काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था। दैनिक जागरण की समाचार संपादक रुमनी घोष ने उनसे विस्तार से चर्चा की। प्रस्तुत हैं बातचीत के प्रमुख अंश:

'महिला घर से बाहर तो निकली पर पितृसत्ता घर से निकलकर उनके पीछे लग गई ' बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो इस समय भारत में निर्वासन का जीवन बिता रही हैं, ने देश लौटने की घोषणा की है, जबकि उन्होंने अपने शासनकाल में आपको देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। आपका क्या कहना है?

- मुझे 1994 में खालिदा जिया के शासनकाल में बांग्लादेश से निष्कासित किया गया था। शेख हसीना के शासनकाल में मैं देश लौटी थी, लेकिन तब भी मुझे वहां रहने नहीं दिया गया। शेख हसीना ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज करवाकर, खालिदा जिया की ही राह अपनाते हुए, मुझे फिर देश छोड़ने पर मजबूर किया। दोनों ने धर्मांध व स्त्री-विरोधी कट्टरपंथी ताक़तों को खुश करने के लिए मेरे खिलाफ रुख अपनाया था। पिछले 32 वर्षों में किसी भी सरकार ने मेरे बांग्लादेशी पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया और न ही मेरे विदेशी पासपोर्ट पर बांग्लादेश जाने का वीजा दिया गया, इसलिए शेख हसीना ने भले ही मुझे निर्वासित नहीं किया, लेकिन इसे समाप्त करने का अवसर मिलने के बावजूद उसे जारी रखने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती हैं। फिर भी, एक निर्वासित व्यक्ति के रूप में मैं शेख हसीना की अपने देश लौटने की बेचैनी समझती हूं। मैं स्वयं 32 वर्षों से अपने देश नहीं लौट पाई हूं, इसलिए किसी दूसरे निर्वासित व्यक्ति की लौटने की इच्छा का उपहास नहीं कर सकती। उन्हें बोलने, अपना पक्ष रखने और अपने देश लौटने का अधिकार है। उनके वक्तव्य को प्रसारित करने से मीडिया को रोकना अलोकतांत्रिक है। अवामी लीग का राजनीतिक भविष्य भी सरकारी प्रतिबंध से नहीं, जनता के वोट से तय होना चाहिए।

आपके खिलाफ फतवा जारी हुआ था और हसीना सरकार को फांसी की सजा सुनाई गई है? आप किस तरह की जांच की पक्षधर हैं? - देश लौटने का अधिकार और सत्ता में रहते हुए किए गए अन्यायों की जवाबदेही- ये दो अलग-अलग बातें हैं। 2024 के आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु, दमन-उत्पीड़न और उनके लंबे शासनकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संकुचित होने के आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्हें भी मृतकों के परिवारों और उत्पीड़ित लोगों की पीड़ा का सामना करना चाहिए। मैं उनके निर्वासन का अंत चाहती हूं, लेकिन जवाबदेही का अंत नहीं। न्याय निष्पक्ष और प्रतिशोध से मुक्त होना चाहिए तथा उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

पिछले 19 वर्षों में कोलकाता सामाजिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे के स्तर पर कितना बदला है? - छह दिनों की एक यात्रा के आधार पर 19 वर्षों के सामाजिक परिवर्तन पर कोई अंतिम निर्णय देना ठीक नहीं होगा। फिर भी, कई स्पष्ट बदलाव दिखाई दिए। हवाई अड्डा आधुनिक हुआ है, मेट्रो का विस्तार हुआ है, फ्लाईओवर और ऊंची इमारतें बढ़ी हैं। आवागमन और संचार में तकनीक का उपयोग बढ़ा है। शहर पहले से अधिक तेज, व्यस्त और देखने में अधिक आधुनिक हुआ है। सामाजिक जीवन में भी बदलाव आया है। हर हाथ में मोबाइल है। लोगों का ध्यान छोटी-छोटी स्क्रीन में कैद है और पुरानी लंबी अड्डेबाजी के लिए जगह कुछ कम हुई है। सांस्कृतिक क्षेत्र में राजनीतिक ध्रुवीकरण भी पहले की तुलना में अधिक दिखाई दिया।

अब कई बार लेखकों और कलाकारों की राजनीतिक पहचान, उनकी रचनात्मक पहचान से पहले सामने आ जाती है। हालांकि कोलकाता में बहुत कुछ नहीं बदला। कालेज स्ट्रीट की किताबों की गंध, काफी हाउस की अड्डेबाजी, रवींद्र सदन के प्रति लोगों का आकर्षण और नाटक, सिनेमा, कविता तथा संगीत के लिए कोलकाता का उत्साह आज भी जीवित है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों का प्रेम नहीं बदला। हवाई अड्डे से पानीहाटी तक, काफी हाउस से होटल के बाहर तक लोगों ने जिस गर्मजोशी से मुझे अपनाया। उससे लगा कि शहर का बुनियादी ढांचा बदल गया है, लेकिन दिल आज भी अपनों को पहचानने में भूल नहीं करता।

कोई चीज जिसने आपको चकित किया और कोई बात, जिसने आपको पीड़ा पहुंचाई? - मुझे सबसे अधिक चकित किया आम लोगों की स्मृति और उनके प्रेम ने। मैं 19 वर्षों तक इस शहर में नहीं आ सकी, फिर भी लोग मुझे भूले नहीं। कोई बहुत दूर से आया, किसी ने घंटों प्रतीक्षा की, कोई केवल एक बार मेरा हाथ छूना या मेरे साथ एक तस्वीर लेना चाहता था। एक निर्वासित लेखिका के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? मुझे पीड़ा भी हुई। रवींद्र सदन के भीतर बहुत-सी कुर्सियां खाली थीं, जबकि बाहर बड़ी संख्या में लोग निमंत्रण-पत्र न मिलने के कारण लंबे समय तक प्रतीक्षा करते रहे। जो लोग मुझे सुनना चाहते थे, उन सभी को भीतर नहीं लाया जा सका। यह पीड़ा मेरे साथ रहेगी। जय गोस्वामी को मेरे द्वारा मंच पर आमंत्रित किए जाने के बाद उन्हें बोलने नहीं दिया गया। इस घटना ने भी मुझे दु:खी किया। एक और बात दिखाई दी कि साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोगों के बीच दलगत विभाजन इतना गहरा है कि कई बार व्यक्तिगत संबंध, शिष्टाचार, यहां तक कि अभिव्यक्ति का अधिकार भी उसके नीचे दब जाता है। फिर भी, इस यात्रा की मेरी मुख्य भावना दु:खी नहीं, कृतज्ञता है। संस्थाओं की हिचकिचाहट से कहीं बड़ा आम लोगों का प्रेम बनकर सामने आया।

क्या भविष्य में कोलकाता लौटने की आपकी कोई योजना है? आप किन परिस्थितियों में लौटना चाहेंगी? - मैं निश्चित रूप से फिर आना चाहती हूं। पुस्तक मेले में जाना चाहती हूं। नंदन में फिल्म देखना चाहती हूं। रंगमंच पर नाटक देखना चाहती हूं। रवींद्र संगीत सुनना चाहती हूं, काफी हाउस में अड्डा जमाना चाहती हूं और अवसर मिला तो शांति निकेतन भी जाना चाहती हूं। कोलकाता के साथ मेरा रिश्ता किसी एक कार्यक्रम या छह दिनों की यात्रा के साथ समाप्त होने वाला नहीं है। इस समय कोलकाता में स्थायी रूप से बसने की मेरी कोई तात्कालिक योजना नहीं है; मेरा वर्तमान जीवन और घर दिल्ली में है, लेकिन मैं बार-बार कोलकाता लौटना चाहती हूं। एक अतिथि की तरह नहीं, घर के सदस्य की तरह। इसके लिए वैध प्रशासनिक अनुमति, आवश्यक सुरक्षा और यह आश्वासन चाहिए कि किसी धार्मिक या राजनीतिक समूह की धमकी किसी लेखिका की आवाजाही तय नहीं करेगी। मैं यह नहीं चाहती कि राज्य मेरी हर बात से सहमत हो। मैं केवल यह चाहती हूं कि राज्य मेरे असहमत होने के अधिकार की रक्षा करे।



आपने पानीहाटी में बेगम रुकैया की कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि दी। नई पीढ़ी को उनके जैसी समाज में परिवर्तन लाने वाली मुस्लिम महिलाओं से परिचित कराना कितना जरूरी है? - बेगम रुकैया केवल एक ‘मुस्लिम महिला’ नहीं थीं, वह बंगाल में स्त्री-मुक्ति के इतिहास की प्रमुख पथ-प्रदर्शकों में से एक थीं। मुस्लिम समाज के भीतर खड़े होकर उन्होंने स्त्री-शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और पर्दा-प्रथा से मुक्ति की बात की। उनकी लिखी पुस्तकें 'सुल्ताना का सपना', 'अबरोध बासिनी' और 'पद्मराग' आज भी हमारी आंखें खोल सकती हैं। कोलकाता में रहते समय उनकी कब्र पर नियमित रूप से जाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया था, इसलिए इस यात्रा में वहां जाना विशेष रूप से भावुक कर देने वाला अनुभव था। जिस महिला ने अपने समय से बहुत आगे की बात सोची थी, उनकी कब्र का इतना सादा होना और नई पीढ़ी के लिए उनका लगभग अपरिचित रह जाना दु:खद है।

उनकी रचनाओं को स्कूलों और कालेजों के पाठ्यक्रम में अधिक महत्व के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। उनके समाधि स्थल को संरक्षित किया जाना चाहिए और वहां एक पूर्ण स्मृति-केंद्र तथा पुस्तकालय बनाया जाना चाहिए। अब पानीहाटी के साथ आरजी कर में मारी गई डाक्टर की मां रत्ना देबनाथ की चुनावी जीत का भी एक संबंध बन गया है। एक ओर रुकैया बेगम ने महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, दूसरी ओर एक शोकाकुल मां ने अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग को सार्वजनिक मंच तक पहुंचाया है। समय अलग है, संघर्ष का स्वरूप अलग है, लेकिन दोनों के केंद्र में स्त्री की गरिमा और न्याय है। नई पीढ़ी को इस निरंतरता को जानना चाहिए।

‘लज्जा’ के प्रकाशन के 33 वर्ष और आपके बांग्लादेश से निर्वासन के 32 वर्ष बाद, बांग्लादेश की मुस्लिम महिलाओं के जीवन में किस तरह का और कितना परिवर्तन आया है? - परिवर्तन आया है... इससे इन्कार करना अनुचित होगा। लड़कियों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ी है, बड़ी संख्या में महिलाएं वस्त्र उद्योग सहित अनेक क्षेत्रों में काम कर रही हैं और चिकित्सा, प्रशासन, व्यवसाय, मीडिया तथा तकनीक में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है। गांव की लड़की के हाथ में भी मोबाइल फोन पहुंचा है; वह अब बाहरी दुनिया के बारे में जान सकती है। परिवार के भीतर कुछ महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता भी पहले की तुलना में बढ़ी है, लेकिन इस प्रगति से गहरी संरचनात्मक समानता स्थापित नहीं हुई। बाल विवाह आज भी व्यापक है, बलात्कार और घरेलू हिंसा भयावह हैं।

दहेज के कारण उत्पीड़न और मौतें होती हैं। धर्म-आधारित पारिवारिक कानूनों में उत्तराधिकार, विवाह, तलाक और बच्चों की अभिभावकता को लेकर भेदभाव बना हुआ है। महिला बाहर जाकर काम कर रही है, लेकिन घर के काम और बच्चों की जिम्मेदारी लगभग अकेले ही उठा रही है, यानी महिला घर से बाहर निकली है, लेकिन पितृसत्ता भी घर से निकलकर उसके पीछे लग गई है। एक और चिंताजनक बदलाव समाज में धार्मिक रूढ़िवाद के प्रसार का है। जो लड़कियां कभी साधारण कपड़ों में स्कूल-कालेज जाती थीं, उन पर अब हिजाब और बुर्का पहनने का सामाजिक दबाव बहुत बढ़ गया है। महिला को एक स्वतंत्र मनुष्य मानने के बजाय परिवार की इज्जत, धार्मिक पहचान या पुरुष की संपत्ति के रूप में देखने की प्रवृत्ति आज भी मजबूत है। एक महिला प्रधानमंत्री ने कई वर्षों तक देश पर शासन किया। प्रतीकात्मक रूप से यह महत्वपूर्ण है; लेकिन शीर्ष पद पर एक महिला के होने का अर्थ आम महिलाओं की मुक्ति नहीं है। वास्तविक परिवर्तन उस दिन आएगा, जब कानून, परिवार, शिक्षा, कार्यस्थल और यौन जीवन में महिला को समान अधिकार तथा अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण मिलेगा।

आपने भारतीय मुस्लिम महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न के बारे में कभी बात क्यों नहीं की? - ‘मैंने कभी बात नहीं की’—यह धारणा सही नहीं है। मैं कई वर्षों से भारत में समान नागरिक संहिता के पक्ष में बोलती रही हूं। तीन तलाक का विरोध करती रही हूं। धर्म-आधारित निजी कानूनों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, बहुविवाह, बाल विवाह, हिजाब-बुर्क़े के दबाव तथा मुस्लिम धार्मिक नेतृत्व के पितृसत्तात्मक वर्चस्व की आलोचना करती रही हूं। मेरे लिए बांग्लादेश, भारत या किसी अन्य देश की मुस्लिम महिलाओं के मानवाधिकारों के मानक अलग-अलग नहीं हो सकते। मैंने बांग्लादेश के बारे में अधिक लिखा है, क्योंकि वह मेरी जन्मभूमि है। मैं उसी समाज में पली-बढ़ी हूं।

एक डॉक्टर के रूप में मैंने महिलाओं की दुर्दशा को बहुत नजदीक से देखा है और उस समाज के बारे में मेरे पास प्रत्यक्ष अनुभव तथा लंबे अध्ययन का आधार है। इसका अर्थ यह नहीं कि भारतीय मुस्लिम महिलाओं के अधिकार मेरे लिए कम महत्वपूर्ण हैं। यहां एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात करना मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध नफरत फैलाना नहीं है। मैं मुसलमानों के विरुद्ध नहीं हूं। मैं स्त्री-विरोधी धार्मिक कानूनों और विचारधाराओं के विरुद्ध हूं। इसी तरह हिंदू, ईसाई या किसी भी अन्य समाज में महिलाओं को अधीन रखने वाली प्रथाओं का भी विरोध करती हूं। समान नागरिक संहिता का अर्थ बहुसंख्यक समुदाय के धार्मिक नियमों को सब पर थोपना नहीं है; वह पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष, आधुनिक और स्त्री-पुरुष की समानता पर आधारित कानून होना चाहिए।

साहित्य, धर्म और नारीवाद से जुड़ी जटिलताओं को आप किस तरह देखती हैं? - साहित्य कोई धार्मिक विधान या राजनीतिक घोषणा-पत्र नहीं है। साहित्य का काम सवाल करना, छिपी हुई पीड़ा को भाषा देना और उस सत्य को सामने लाना है, जिसे समाज छिपाना चाहता है। जब मैंने महिलाओं के जीवन के बारे में लिखा, तो स्वाभाविक रूप से परिवार, समाज और धर्म की बात भी आई, क्योंकि पितृसत्ता केवल घर के भीतर नहीं रहती; अनेक मामलों में वह धार्मिक स्वीकृति लेकर कानून, रीति-रिवाज और नैतिकता की भाषा में महिलाओं पर अधिकार जमाती है। धर्म, व्यक्ति की आस्था के रूप में उसका निजी अधिकार है, लेकिन जब धर्म महिला के कपड़ों, विवाह, यौन जीवन, उत्तराधिकार, संतान या आवाजाही को नियंत्रित करना चाहता है, तब वह केवल निजी विश्वास नहीं रह जाता; वह राजनीति और मानवाधिकार का प्रश्न बन जाता है।

यदि नारीवाद उस जगह धर्म से सवाल न करे, तो वह पितृसत्ता के एक बड़े स्रोत को अछूता छोड़ देता है। जटिलता तब पैदा होती है, जब धार्मिक विचारधारा की आलोचना को आस्थावान लोगों के प्रति घृणा बताकर पेश किया जाता है। मैं आस्थावान व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती हूं, लेकिन किसी आस्था को आलोचना से ऊपर रखने की मांग स्वीकार नहीं करती। मनुष्य की गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता; विचारधारा को ऐसी छूट नहीं दी जा सकती। कोई किताब, धर्म, प्रथा या ईश्वर की अवधारणा यदि मनुष्य के समान अधिकार छीनती है, तो उस पर सवाल करना ही होगा।

आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक हैं। क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया भर में इसका अभ्यास कम हो रहा है? - हां, दुनिया भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा संकुचित हुआ है। कहीं राज्य कानून और जेल के माध्यम से आवाज दबाते हैं, कहीं धार्मिक समूह फतवे और हत्या की धमकियां देते हैं। कहीं राजनीतिक दल नौकरी या अवसर के रास्ते बंद कर देते हैं और कहीं इंटरनेट मीडिया पर संगठित हमले लोगों को खुद पर पाबंदी लगाने के लिए मजबूर करते हैं। तकनीक ने हर व्यक्ति को बोलने का मंच दिया है, लेकिन उसी के साथ भय, निगरानी, दुष्प्रचार और भीड़ के तात्कालिक फैसले भी बढ़े हैं। परिणाम यह है कि अभिव्यक्ति के अवसर बढ़े हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से बोलने का साहस कम हुआ है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ हिंसा के लिए उकसाने या किसी को सीधे धमकी देने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन किसी धर्म, राज्य, सरकार, राजनीतिक विचारधारा या सामाजिक प्रथा की आलोचना से किसी को असुविधा होती है, तो केवल इसी कारण उसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। किसी बात से आहत होना और किसी हमले का शिकार होना एक बात नहीं है। किसी सभ्य समाज की परीक्षा इस आधार पर नहीं होती कि उसने लोकप्रिय विचारों को कितनी जगह दी; असली परीक्षा यह है कि अप्रिय, विरोधी और असुविधाजनक विचारों को कितनी सुरक्षा के साथ व्यक्त होने दिया गया।

आपने पुराने साक्षात्कारों में कहा था कि कुछ लेखकों और कवियों के कारण आपको कोलकाता छोड़ना पड़ा था। उनमें से एक नाम कवि जय गोस्वामी का भी आता है। उन्हें आपके कार्यक्रम में बुलाया गया, लेकिन उनका विरोध हुआ। क्या कहेंगी आप?

- प्रश्न के पहले हिस्से में सुधार जरूरी है। मैंने कभी नहीं कहा कि जय गोस्वामी के कारण मुझे कोलकाता छोड़ना पड़ा था। मुझे कोलकाता से हटाने का प्रशासनिक निर्णय उस समय की सरकार ने लिया था— धार्मिक कट्टरपंथियों की धमकियों और राजनीतिक तुष्टिकरण के सामने झुककर। उस समय कई लेखकों और बुद्धिजीवियों की भूमिका से मुझे पीड़ा पहुंची थी, उनमें सुनील गंगोपाध्याय का नाम उल्लेखनीय है। रवींद्र सदन में जय को मैंने स्वयं मंच पर बुलाया था। कुछ श्रोताओं को उनकी राजनीतिक स्थिति या अतीत की चुप्पी को लेकर नाराजगी हो सकती है। उन्हें अपनी नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें बोलने ही न देना स्वीकार्य नहीं है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल अपने लिए मांगना पर्याप्त नहीं; जिसके साथ मेरे या श्रोताओं के मतभेद हैं, उसके लिए भी वही स्वतंत्रता मांगनी होगी। उनका अपमान हुआ और साथ ही मेरा भी, क्योंकि वह मेरे निमंत्रण पर मंच पर आ रहे थे। मैंने अतीत की पीड़ा मिटा नहीं दी है; लेकिन पुराने अन्याय का उपचार किसी दूसरी आवाज को बंद करके नहीं हो सकता। मतभेद होंगे, बहस होगी और कठिन सवाल भी पूछे जाएंगे, लेकिन किसी को बोलने न देना मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है।

कोलकाता के साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत के लोग जिस तरह राजनीति से जुड़ते हैं, उसमें आए बदलाव को एक स्वतंत्र लेखिका के रूप में आप कैसे देखती हैं? - किसी लेखक या लेखिका के राजनीतिक विचार होंगे, यह स्वाभाविक है। वह किसी दल का सदस्य भी हो सकता है। साहित्य किसी राजनीति-विहीन शून्य में जन्म नहीं लेता। समस्या राजनीतिक चेतना नहीं... समस्या है सत्ता के प्रति वफादारी, लाभ के बदले चुप्पी और दल बदलते ही सिद्धांत बदल देना। कोई लेखक जब अन्याय को अन्याय कहने से पहले यह देखता है कि सत्ता में कौन-सा दल है, तब उसकी स्वतंत्रता क्षतिग्रस्त होती है। एक समय कोलकाता के सांस्कृतिक जगत का बड़ा हिस्सा वाम राजनीति के करीब था। बाद में बहुत-से लोग दूसरे सत्ता-केंद्रों की ओर चले गए। चेहरे बदले, लेकिन सत्ता के नजदीक पहुंचने की इच्छा नहीं बदली। इसके कारण साहित्य में भी गुटबाजी, लोगों को बाहर कर देना, अवसरों के रास्ते बंद करना और चुनिंदा चुप्पी की संस्कृति पैदा होती है।

स्वतंत्र लेखिका होने का अर्थ तटस्थ या मूल्यहीन होना नहीं है। मैं समानता, धर्मनिरपेक्षता, महिलाओं के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में स्पष्ट रुख अपनाती हूं। जो सरकार इन अधिकारों की रक्षा करेगी, उसे धन्यवाद दूंगी; जो सरकार उनका उल्लंघन करेगी, उसकी आलोचना करूंगी। कृतज्ञता मेरी स्वतंत्र सोच को गिरवी नहीं रख सकती और मतभेद मुझे अकृतज्ञ नहीं बनाते। किसी लेखक की निष्ठा किसी दल के प्रति नहीं—सत्य, न्याय और मनुष्य की स्वतंत्रता के प्रति होनी चाहिए।

दिल्ली में लंबे समय तक रहने के बावजूद कोलकाता के प्रति इस विशेष आत्मीयता को आप कैसे समझाती हैं? मैं दिल्ली में रहती हूं। यहां बंगाली मित्र और पाठक हैं, बांग्ला पुस्तकों तथा नाटकों के आयोजन भी होते हैं, लेकिन दिल्ली का बंगाली परिवेश एक बड़े बहुभाषी शहर के भीतर का एक सीमित परिवेश है; कोलकाता में बांग्ला भाषा शहर की सड़कों, दुकानों के साइन बोर्ड, किताबों के पन्नों, थिएटर, गीत और अड्डों में— दैनिक जीवन के हर हिस्से में बहती है। बांग्ला भाषा में लिखने वाली एक लेखिका के लिए यह अंतर बहुत गहरा है। मैं कोलकाता केवल घूमने नहीं आई थी। कभी मैंने यहां अपना घर बनाया था, नियमित रूप से लिखा था, किताबें प्रकाशित की थीं, मित्रों के साथ रही थी तथा पुस्तक मेले और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा बनी थी। फिर मेरी इच्छा के विरुद्ध वह जीवन अचानक मुझसे छीन लिया गया, इसलिए 19 वर्ष बाद कोलकाता लौटना केवल किसी शहर में वापस जाना नहीं था; यह मेरे जीवन से खोए हुए एक अध्याय में लौटना था। एक वाक्य में कहूं तो, दिल्ली ने मुझे आश्रय दिया, कोलकाता ने मुझे अपनी भाषा के भीतर रहने का अहसास दिया। एक घर मेरे वर्तमान जीवन का है, दूसरा स्मृति, भाषा और खोए हुए अपनेपन का। एक के प्रति कृतज्ञता दूसरे के प्रति मेरे प्रेम को समाप्त नहीं करती।

विश्व मंच और मीडिया आपको प्रायः ‘बांग्लादेशी-स्वीडिश लेखिका’ के रूप में देखते हैं। अपने भीतर की बंगाली पहचान को अक्षुण्ण रखना आपके लिए कितना संघर्षपूर्ण रहा? ‘बांग्लादेशी-स्वीडिश’ मेरे जन्म और नागरिकता की प्रशासनिक पहचान बताता है, लेकिन यह मेरी साहित्यिक पहचान का संपूर्ण परिचय नहीं है। मेरा जन्म बांग्लादेश में हुआ, स्वीडन ने मुझे नागरिकता और सुरक्षा दी और मैं लंबे समय से भारत में रह रही हूं। यह सभी सत्य है। जिस भाषा में मैं सपने देखती हूं, प्रेम करती हूं, क्रोधित होती हूं, विरोध करती हूं और साहित्य लिखती हूं, वह बांग्ला है। इस अर्थ में मैं सबसे पहले एक बंगाली लेखिका हूं। इस पहचान को बनाए रखने के लिए मुझे अलग से कोई अभिनय नहीं करना पड़ा।