'भारत का वामपंथ कट्टरवाद में अंधा', तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली : बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक फेसबुक पोस्ट में सवाल उठाया कि क्या भारत की वामपंथी पार्टियां वास्तव में पंथनिरपेक्ष और उदार हैं? उन्होंने कहा कि भारत में वामपंथ कट्टरवाद में अंधा है। ले

लेखिका ने बताया कि कैसे वामपंथी अब 'जिहादियों के खिलाफ सक्रिय' हैं, जबकि पहले उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर आधारित उनकी पुस्तक 'लज्जा' को झूठा करार दिया था, जिसके कारण उन्हें कोलकाता से बाहर निकलना पड़ा था। तस्लीमा ने मंगलवार को फेसबुक पर बांग्ला में लिखा कि अपने वामपंथी संगठन के लिए कुछ मतांध लोग बंगाल में उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वे यह दिखाना चाहते हैं कि माकपा के लोग बांग्लादेश में जिहादियों के खिलाफ बहुत सक्रिय हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? वाम मोर्चे का प्रमुख घटक है-माकपा।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब 'इस्लामी कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न किया, जिससे उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा,' तब पार्टी चुप क्यों रही। बांग्लादेश से उनके निष्कासन को 'अन्याय' करार देते हुए तस्लीमा ने पूछा कि क्या 'प्रगतिशील शहर कोलकाता' में 'जब आतंकियों ने ब्लागर्स को मौत के घाट उतारा, स्वतंत्र विचारकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, तब कोई विरोध हुआ था?