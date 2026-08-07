Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    तरुण तेजपाल दोषी करार: 13 साल पहले पीड़िता ने इस्तीफे में क्या लिखा था?

    By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 12:06 AM (IST)

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व तहलका के एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को 2013 के दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुना ...और पढ़ें

    तरुण तेजपाल दोषी करार: फिर सुनाई दी पीड़िता के 13 साल पुराने इस्तीफे के पत्र की गूंज

    तरुण तेजपाल दोषी करार: फिर सुनाई दी पीड़िता के 13 साल पुराने इस्तीफे के पत्र की गूंज

    HighLights

    1. तेजपाल को 2013 के दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा

    2. पीड़िता ने तत्कालीन प्रबंध संपादक शोमा चौधरी को एक पत्र लिखा था

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व तहलका के एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को 2013 के दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। गोवा सेशन कोर्ट के 2021 के बरी करने के फैसले को पलटते हुए हाई कोर्ट ने इसे विकृत करार दिया।

    एक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आज का फैसला 13 साल पहले पीड़िता द्वारा तहलका की तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को लिखे इस्तीफे के पत्र की याद दिलाता है। उस पत्र में पीड़िता ने लिखा था कि तेजपाल और शोमा चौधरी ने घटना को महज अप्रिय घटना बताकर छिपाने की कोशिश की।

    पीड़िता ने तत्कालीन प्रबंध संपादक शोमा चौधरी को लिखे अपने इस्तीफे पत्र में कहा कि वह यह देखकर पूरी तरह टूट गई थी कि शोमा चौधरी अंदर कुछ और राष्ट्रीय टीवी पर बाहर बिल्कुल अलग बात कहती थी।

    तब तक, तेजपाल सार्वजनिक रूप से अपराध स्वीकार कर चुका था। हालांकि, पीड़िता ने अपने इस्तीफे पत्र में कहा कि तेजपाल और चौधरी दोनों ने यौन उत्पीड़न के अपने कृत्य को एक अप्रिय घटना बताया - जो, उनके अनुसार, स्पष्ट रूप से जो वास्तव में हुआ था उसे छिपाने का प्रयास था।

    उन्होंने लिखा कि हमने सालों तक महिलाओं के अधिकारों का बचाव किया, कस्टोडियल रेप और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ लिखा… लेकिन जब मैं खुद इस अपराध की शिकार हुई, तो तहलका के एडिटर-इन-चीफ और आप (मैनेजिंग एडिटर) बिल्कुल इन्हीं रणनीतियों—धमकी, चरित्र हनन और बदनामी—का सहारा ले रही हैं। तहलका ने महिलाओं, कर्मचारियों, पत्रकारों और नारीवादियों को सामूहिक रूप से निराश किया है। कृपया मेरा इस्तीफा तुरंत प्रभावी समझें।

    खबरें और भी

    हाई कोर्ट ने भी आज यही बात रेखांकित की कि तेजपाल पीड़िता पर नियंत्रण और प्रभुत्व की स्थिति में थे। तेजपाल की उम्र 62 वर्ष बताई जा रही है। अदालत ने न्यूनतम सजा देते हुए कहा कि घटना 13 साल पहले हुई थी और उसके बाद कोई अन्य अपराध की रिपोर्ट नहीं है। दोनों पक्ष अब जीवन में आगे बढ़ चुके होंगे