तरुण तेजपाल दोषी करार: 13 साल पहले पीड़िता ने इस्तीफे में क्या लिखा था?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व तहलका के एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को 2013 के दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। गोवा सेशन कोर्ट के 2021 के बरी करने के फैसले को पलटते हुए हाई कोर्ट ने इसे विकृत करार दिया।

एक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आज का फैसला 13 साल पहले पीड़िता द्वारा तहलका की तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को लिखे इस्तीफे के पत्र की याद दिलाता है। उस पत्र में पीड़िता ने लिखा था कि तेजपाल और शोमा चौधरी ने घटना को महज अप्रिय घटना बताकर छिपाने की कोशिश की।

पीड़िता ने तत्कालीन प्रबंध संपादक शोमा चौधरी को लिखे अपने इस्तीफे पत्र में कहा कि वह यह देखकर पूरी तरह टूट गई थी कि शोमा चौधरी अंदर कुछ और राष्ट्रीय टीवी पर बाहर बिल्कुल अलग बात कहती थी। तब तक, तेजपाल सार्वजनिक रूप से अपराध स्वीकार कर चुका था। हालांकि, पीड़िता ने अपने इस्तीफे पत्र में कहा कि तेजपाल और चौधरी दोनों ने यौन उत्पीड़न के अपने कृत्य को एक अप्रिय घटना बताया - जो, उनके अनुसार, स्पष्ट रूप से जो वास्तव में हुआ था उसे छिपाने का प्रयास था।

उन्होंने लिखा कि हमने सालों तक महिलाओं के अधिकारों का बचाव किया, कस्टोडियल रेप और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ लिखा… लेकिन जब मैं खुद इस अपराध की शिकार हुई, तो तहलका के एडिटर-इन-चीफ और आप (मैनेजिंग एडिटर) बिल्कुल इन्हीं रणनीतियों—धमकी, चरित्र हनन और बदनामी—का सहारा ले रही हैं। तहलका ने महिलाओं, कर्मचारियों, पत्रकारों और नारीवादियों को सामूहिक रूप से निराश किया है। कृपया मेरा इस्तीफा तुरंत प्रभावी समझें।

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