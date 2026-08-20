रेप केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पत्रकार तरुण तेजपाल, बॉम्बे HC के फैसले को दी चुनौती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पत्रकार तरुण तेजपाल ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अब इस फैसले को तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

तरुण तेजपाल ने अपने वकील आदित्य समद्दार के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है। इससे पहले गोवा सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। राज्य सरकार ने मांग की है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए 10 साल की सजा कम है, इसलिए तरुण तेजपाल को उम्रकैद की सजा दी जानी चाहिए।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पलटा था निचली अदालत का फैसला बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें तरुण तेजपाल को बरी कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए 6 अगस्त को सजा सुनाई थी।

समझिए क्या है पूरा मामला? यह मामला नवंबर 2013 का है। गोवा में 'तहलका' मैग्जीन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक जूनियर पत्रकार ने तरुण तेजपाल पर एक फाइव स्टार होटल के लिफ्ट में यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। इस मामले में तरुण तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था।

तेजपाल पर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला करने जैसी धाराओं के तहत आरोप तय हुए थे। हालांकि, उन्होंने खुद को बेकसूर बताया था। निचली अदालत से राहत और हाईकोर्ट का फैसला गौरतलब है कि मई 2021 में गोवा की एक सत्र अदालत ने सबूतों के अभाव में तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ गोवा सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट गई, जहां हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए उन्हें दोषी ठहराया और 10 साल की सजा सुनाई।