तान्वी ने भरतनाट्यम अरंगेत्रम में बिखेरी शास्त्रीय नृत्य की छटा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ऑडिटोरियम, लोदी एस्टेट में कुमारी तान्वी का भरतनाट्यम अरंगेत्रम आयोजित किया गया। गुरु श्रीमती प्रिया श्रीनिवासन के मार्गदर्शन में तान्वी ने अपनी नृत्य साधना और कला का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों ने उनकी प्रस्तुतियों की सराहना की।

तान्वी ने कम उम्र में भरतनाट्यम सीखना शुरू किया था। वर्षों की साधना और गुरु के मार्गदर्शन से उन्होंने इस शास्त्रीय नृत्य में अपनी अलग पहचान बनाई। वह दूरदर्शन की ग्रेडेड भरतनाट्यम कलाकार हैं। तान्वी देश के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक मंचों के साथ-साथ राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी प्रस्तुति दे चुकी हैं। विभिन्न शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों में उन्होंने कलाकार के रूप में भी योगदान दिया है।