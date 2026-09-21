Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

तान्वी ने भरतनाट्यम अरंगेत्रम में बिखेरी शास्त्रीय नृत्य की छटा

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Published: Mon, 21 Sep 2026 02:46 PM (IST)

नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कुमारी तान्वी का भरतनाट्यम अरंगेत्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

कुमारी तान्वी का भरतनाट्यम अरंगेत्रम

कुमारी तान्वी का भरतनाट्यम अरंगेत्रम 

HighLights

  1. कुमारी तान्वी का भरतनाट्यम अरंगेत्रम दिल्ली में आयोजित हुआ।

  2. गुरु प्रिया श्रीनिवासन के मार्गदर्शन में प्रभावशाली नृत्य प्रदर्शन किया।

  3. तान्वी साइबर सुरक्षा इंजीनियर और दूरदर्शन की ग्रेडेड कलाकार हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ऑडिटोरियम, लोदी एस्टेट में कुमारी तान्वी का भरतनाट्यम अरंगेत्रम आयोजित किया गया। गुरु श्रीमती प्रिया श्रीनिवासन के मार्गदर्शन में तान्वी ने अपनी नृत्य साधना और कला का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों ने उनकी प्रस्तुतियों की सराहना की।

तान्वी ने कम उम्र में भरतनाट्यम सीखना शुरू किया था। वर्षों की साधना और गुरु के मार्गदर्शन से उन्होंने इस शास्त्रीय नृत्य में अपनी अलग पहचान बनाई। वह दूरदर्शन की ग्रेडेड भरतनाट्यम कलाकार हैं। तान्वी देश के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक मंचों के साथ-साथ राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी प्रस्तुति दे चुकी हैं। विभिन्न शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों में उन्होंने कलाकार के रूप में भी योगदान दिया है।

नृत्य के साथ तान्वी ने शिक्षा और पेशेवर क्षेत्र में भी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी में बीटेक किया है और वर्तमान में कॉरपोरेट क्षेत्र में साइबर सुरक्षा इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं।

अरंगेत्रम के दौरान अलारिप्पु, जतिस्वरम, भजन, वर्णम, कीर्तनम, जावली, तिल्लाना और मंगलम सहित विभिन्न प्रस्तुतियां हुईं। कार्यक्रम में गुरु प्रिया श्रीनिवासन ने नट्टुवांगम की भूमिका निभाई, जबकि गायन, मृदंगम और वायलिन पर कलाकारों ने संगत दी।

कार्यक्रम के माध्यम से तान्वी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की समृद्ध परंपरा और अपनी वर्षों की साधना को मंच पर प्रस्तुत किया।