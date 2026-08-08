तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में एक सितंबर से नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फोन, VIP दर्शन के लिए भी नए नियम

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के सभी प्रमुख मंदिरों में एक सितंबर से मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग ने अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, राजनीतिक नेताओं और अन्य प्रमुख हस्तियों के आगमन संबंधी दिशानिर्देशों को भी सख्त कर दिया है।

मंदिर प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ऐसे आगमन से आम श्रद्धालुओं को असुविधा न हो और नियमित दर्शन में कोई बाधा न आए। ये निर्देश एचआर एंड सीई मंत्री रमेश के निर्देशों के बाद जारी किए गए हैं।