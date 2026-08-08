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    तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में एक सितंबर से नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फोन, VIP दर्शन के लिए भी नए नियम

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 11:19 PM (GMT+05:30)

    तमिलनाडु के सभी प्रमुख मंदिरों में 1 सितंबर से मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। ...और पढ़ें

    एआई से बनाई गई तस्वीर।

    एआई से बनाई गई तस्वीर।

    HighLights

    1. 1 सितंबर से मंदिरों में मोबाइल फोन प्रतिबंधित।

    2. वीआईपी आगंतुकों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी।

    3. फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर भी पूर्ण प्रतिबंध।

    डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के सभी प्रमुख मंदिरों में एक सितंबर से मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग ने अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, राजनीतिक नेताओं और अन्य प्रमुख हस्तियों के आगमन संबंधी दिशानिर्देशों को भी सख्त कर दिया है।

    मंदिर प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ऐसे आगमन से आम श्रद्धालुओं को असुविधा न हो और नियमित दर्शन में कोई बाधा न आए। ये निर्देश एचआर एंड सीई मंत्री रमेश के निर्देशों के बाद जारी किए गए हैं।

    संशोधित प्रोटोकाल के अनुसार, मंदिर अधिकारियों को किसी वीआइपी या विशिष्ट व्यक्ति के निर्धारित दौरे से कम से कम एक दिन पहले मानव संसाधन एवं संचार आयुक्त विनय को सूचित करना होगा।

    सूचना में दौरे की तिथि और समय के साथ-साथ आगंतुक के साथ आने वाले लोगों की संभावित संख्या भी शामिल होनी चाहिए। यदि दौरे की योजना कम समय में बनाई जाती है, तो अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत विभाग को सूचित करें और श्रद्धालुओं की सामान्य आवाजाही में बाधा डाले बिना आवश्यक व्यवस्था करें। वीआइपी के दौरे के दौरान मंदिर परिसर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं होगी।