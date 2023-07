Tamil Nadu: शिवगंगा में एक खुली जेल का अद्भुत नजारा, खेती से लेकर फल-सब्जियां उगाते नजर आए 50 कैदी

तमिलनाडु, एजेंसी। तमिलनाडु के शिवगंगा में एक खुली जेल का नजारा देख आप भी हैरान हो जाएंगे। यहां लगभग 50 कैदियों को कृषि भूमि पर खेती करने के लिए लाया गया है। इन सभी कैदियों को जेल में सही व्यवहार रखने के आधार पर लाया गया है। इसको लेकर जेल के डीआइजी पलानी ने कहा, 'कैदियों का चयन जेल में उनके व्यवहार के आधार पर किया गया है।'

DIG पलानी ने बताया की ये सभी कैदी जैविक तरीके से गन्ना, नारियल के पेड़, अमरूद के पेड़ और सब्जियां उगाते हैं। इसके अलावा, वे गाय, बकरी और मुर्गियों की देखभाल के अलावा कचरे का भी ख्याल रखते हैं। साथ ही प्राकृतिक खाद भी तैयार करते हैं।

