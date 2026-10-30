सीएम विजय का बड़ा एलान, सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा में पांच साल की छूट

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में पांच साल की छूट देने का आदेश दिया है।

यह छूट पांच साल तक लागू रहेगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की मांगों को मानते हुए मुख्यमंत्री ने यह छूट दी है। यह उम्र सीमा में छूट, पहले से लागू नियमों के अतिरिक्त होगी।

ग्रुप-1 सेवाओं के लिए वर्तमान उम्र सीमा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 32 साल और आरक्षित वर्गों के लिए 37 साल है। अब पांच साल की छूट मिलने के बाद, यह सीमा क्रमशः 37 और 42 साल हो जाएगी।