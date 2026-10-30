सीएम विजय का बड़ा एलान, सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा में पांच साल की छूट
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा में पांच साल की छूट देने का आदेश दिया है, जो अगले पांच साल तक लागू रहेगी।
HighLights
सरकारी नौकरियों में पांच साल की उम्र छूट।
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने दिया आदेश।
अगले पांच साल तक लागू रहेगी यह छूट।
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में पांच साल की छूट देने का आदेश दिया है।
यह छूट पांच साल तक लागू रहेगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की मांगों को मानते हुए मुख्यमंत्री ने यह छूट दी है। यह उम्र सीमा में छूट, पहले से लागू नियमों के अतिरिक्त होगी।
ग्रुप-1 सेवाओं के लिए वर्तमान उम्र सीमा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 32 साल और आरक्षित वर्गों के लिए 37 साल है। अब पांच साल की छूट मिलने के बाद, यह सीमा क्रमशः 37 और 42 साल हो जाएगी।
इन्हीं ग्रुप-1 सेवाओं के लिए, दिव्यांग (सामान्य वर्ग) उम्मीदवारों की वर्तमान उम्र सीमा 42 साल है, जबकि दिव्यांग (आरक्षित वर्ग) उम्मीदवारों के लिए यह 47 साल है।
इस छूट के बाद ये सीमाएं क्रमशः 47 और 52 साल हो जाएंगी। ग्रुप-2 और 2ए सेवाओं के लिए, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अभी कोई उम्र सीमा नहीं है।
सामान्य वर्ग के लिए उम्र सीमा 30 साल है, और दिव्यांग (सामान्य वर्ग) उम्मीदवारों के लिए वर्तमान उम्र सीमा 40 साल है। इस छूट के बाद, ये सीमाएं क्रमशः 35 और 45 साल हो जाएंगी।
सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार
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