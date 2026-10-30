Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

सीएम विजय का बड़ा एलान, सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा में पांच साल की छूट

By Digital Desk Edited By: Anshika Agarwal
Published: Fri, 30 Oct 2026 08:08 PM (IST)

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा में पांच साल की छूट देने का आदेश दिया है, जो अगले पांच साल तक लागू रहेगी।

तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों को बड़ा तोहफा (फोटो-ANI)

 तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों को बड़ा तोहफा (फोटो-ANI)

HighLights

  1. सरकारी नौकरियों में पांच साल की उम्र छूट।

  2. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने दिया आदेश।

  3. अगले पांच साल तक लागू रहेगी यह छूट।

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में पांच साल की छूट देने का आदेश दिया है।

यह छूट पांच साल तक लागू रहेगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की मांगों को मानते हुए मुख्यमंत्री ने यह छूट दी है। यह उम्र सीमा में छूट, पहले से लागू नियमों के अतिरिक्त होगी।

ग्रुप-1 सेवाओं के लिए वर्तमान उम्र सीमा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 32 साल और आरक्षित वर्गों के लिए 37 साल है। अब पांच साल की छूट मिलने के बाद, यह सीमा क्रमशः 37 और 42 साल हो जाएगी।

इन्हीं ग्रुप-1 सेवाओं के लिए, दिव्यांग (सामान्य वर्ग) उम्मीदवारों की वर्तमान उम्र सीमा 42 साल है, जबकि दिव्यांग (आरक्षित वर्ग) उम्मीदवारों के लिए यह 47 साल है।

इस छूट के बाद ये सीमाएं क्रमशः 47 और 52 साल हो जाएंगी। ग्रुप-2 और 2ए सेवाओं के लिए, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अभी कोई उम्र सीमा नहीं है।

सामान्य वर्ग के लिए उम्र सीमा 30 साल है, और दिव्यांग (सामान्य वर्ग) उम्मीदवारों के लिए वर्तमान उम्र सीमा 40 साल है। इस छूट के बाद, ये सीमाएं क्रमशः 35 और 45 साल हो जाएंगी।

सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार

यह भी पढ़ें- कॉलेज छात्रा को लिफ्ट देकर किया यौन उत्पीड़न, तमिलनाडु में TVK नेता गिरफ्तार

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।