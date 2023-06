तमिलनाडु के राज्यपाल ने वी. सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से किया बर्खास्त, भ्रष्टाचार के कई मामलों में आरोपी

नई दिल्ली, एएनआई: तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन रवि ने जेल में बंद वी सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया। तमिलनाडु राजभवन के ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में, राज्यपाल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है।

वहीं, मामले में पुलिस के ओर से जारी बयान में बताया गया है कि मौजूदा वक्त में सेंथिल बालाजी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भ्रष्टाचार के कई मामलों में जांच की जा रही है। साथ ही एक आपराधिक मामले में वो न्यायिक हिरासत में भी हैं। पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।

