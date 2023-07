तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को अस्पताल से जेल किया गया शिफ्ट, पिछले महीने हुई थी गिरफ्तारी

पिछले महीने ईडी ने मंत्री को गिरफ्तार किया था और यहां की एक अदालत ने उन्हें 26 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। गिरफ्तारी के बाद बालाजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाल में यहां एक निजी अस्पताल में उनकी कोरोनरी बाईपास सर्जरी हुई थी। मंत्री को पुलिस सुरक्षा के बीच सरकारी एम्बुलेंस से अस्पताल से पुझल जेल ले जाया गया।

सेंथिल बालाजी को अस्पताल से जेल किया गया शिफ्ट

चेन्नई, पीटीआई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा नौकरी के बदले धन मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को सोमवार को एक निजी अस्पताल से यहां पुझल केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। अस्पताल से लाया गया पुझल जेल मंत्री को जेल में ‘ए’ श्रेणी की सुविधाएं दी गई हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नियमों के अनुरूप बालाजी को निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। पिछले महीने ईडी ने मंत्री को गिरफ्तार किया था और यहां की एक अदालत ने उन्हें 26 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। गिरफ्तारी के बाद बालाजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाल में यहां एक निजी अस्पताल में उनकी कोरोनरी बाईपास सर्जरी हुई थी। मंत्री को पुलिस सुरक्षा के बीच सरकारी एम्बुलेंस से अस्पताल से पुझल जेल ले जाया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी और बाद में निचली अदालत द्वारा दी गई न्यायिक हिरासत को कानूनी ठहराया था। मंत्री की गिरफ्तारी से संबधित याचिका पर खंडपीठ द्वारा दिए गए खंडित फैसले के बाद मामले की सुनवाई कर रहे तीसरे जज जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने गिरफ्तारी और हिरासत को वैध बताया। 'ईडी के पास हिरासत में लेने का अधिकार नहीं' सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (एचसीपी) पर जस्टिस निशा बानो और जस्टिस डी. भरत चक्रवर्ती ने खंडित फैसला सुनाया था। जस्टिस निशा बानो ने माना था कि ईडी के पास हिरासत में लेने का अधिकार नहीं है और एचसीपी सुनवाई योग्य है। नकदी के बदले नौकरी घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं सेंथिल हालांकि जस्टिस भरत चक्रवर्ती इससे सहमत नहीं थे। खंडपीठ द्वारा खंडित फैसला दिए जाने के बाद मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस सीवी कार्तिकेयन को तीसरे जज के रूप में नामित किया था। गत माह ईडी ने सेंथिल बालाजी को नकदी के बदले नौकरी घोटाले में गिरफ्तार किया था और वह अभी भी बिना मंत्रालय के मंत्री हैं।

