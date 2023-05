Tamil Nadu: शिवकाशी में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में हुए विस्फोट, 2 लोगों की मौत

तमिलनाडु। विरुधुनगर जिले के शिवकाशी में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना को लेकर अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है और आग बुझाने के प्रयास जारी हैं।

#WATCH | Tamil Nadu | Two people died in an explosion at a firecracker manufacturing factory at Sivakasi in Virudhunagar district. Details awaited. pic.twitter.com/HtiMLc70fR— ANI (@ANI) May 18, 2023