तमिलनाडु में साइबर अपराध नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, 837 आरोप गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु पुलिस ने साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 'म्यूल’ बैंक खाता (फर्जी बैंक खाता) धारकों को निशाना बनाकर चलाए गए 48 घंटे के अभियान के दौरान 837 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि छह और सात अगस्त को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 9,804 शिकायतों से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की गई, जिनमें धोखाधड़ी से संबंधित लेनदेन की कुल राशि 545.27 करोड़ रुपये थी।