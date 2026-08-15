'वणक्कम GenZ...', स्वतंत्रता दिवस की पहली स्पीच में सीएम विजय का युवाओं को खास संदेश; विपक्ष को दी वॉर्निंग

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के लिए यह पहला मौका था, जब उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बतौर मुख्यमंत्री ध्वजारोहण किया।

सीएम विजय ने 15 अगस्त पर अपने पहले भाषण में Gen Z को खास तौर पर संबोधित किया और 'वणक्कम' कहकर उनका स्वागत किया।

सीएम विजय का युवाओं के लिए संदेश

मुख्यमंत्री विजय ने राजधानी चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर से भाषण देते हुए कहा, 'दुनिया भर में फैले मेरे सभी तमिल रिश्तेदारों और Gen Z दोस्तों को मेरा वणक्कम।'

सीएम ने कहा, 'सरकार का पैसा निजी लोगों की जेब में जाने से रोका गया है और सभी विभागों से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।'

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करना ही आजादी है और उनकी सरकार इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने अपनी सरकार के पारदर्शी शासन पर जोर दिया।

विजय की विपक्ष को वॉर्निंग

सीएम विजय ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को हराया जाएगा और उनके शासन के खिलाफ रची गई साजिशों को भी नाकाम कर दिया जाएगा।

पिछली सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करते हुए विजय ने कहा, 'हम पिछली सरकारों की उन पुरानी योजनाओं को जारी रख रहे हैं जो लोगों के लिए फायदेमंद थीं। इनमें AIADMK की 'अम्मा उनावगम' (अम्मा कैंटीन) और स्कूली बच्चों के लिए नाश्ते की योजना (DMK) शामिल हैं।'

नवजात शिशुओं के जन्म पर मिलेगी सोने की अंगूठी सीएम ने कार्यक्रम में बताया कि 15 सितंबर को द्रविड़ नेता सी.एन. अन्नादुरई की जयंती के मौके पर, सरकारी अस्पतालों में नवजात शिशुओं के लिए सोने की अंगूठी देने की योजना (थाईमामन थंगा मोथिरम थिट्टम) 755.83 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाएगी।