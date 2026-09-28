मातृ चाचा सोने की अंगूठी योजना के लिए कैसे करें आवेदन, किसे मिलेगी अंगूठी? पूरी डिटेल
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने नवजात शिशुओं के लिए 'मातृ चाचा सोने की अंगूठी योजना' शुरू की, जिसके ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, मदुरै। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी.जोसेफ विजय ने नवजात शिशुओं के लिए 22 कैरेट की एक ग्राम सोने की अंगूठी देने की 'मातृ चाचा सोने की अंगूठी योजना' (थाईमामन थंगा मोथिराम थिट्टम) का शुभारंभ किया। यह फिल्मों से राजनीति में उतरते ही मुख्यमंत्री बनने वाले विजय जोसेफ के चुनावी वादों में अहम योजना है।
यह योजना सोमवार को सरकारी राजाजी अस्पताल में शुरू की गई, जहां विजय ने कुछ समय के लिए बच्चों को गोद में लिया और उन्हें सोने की अंगूठियां भेंट की। सरकार ने इस योजना के लिए 755.83 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
1.28 लाख सोने की अंगूठियां खरीदी
यह योजना मातृत्व का सम्मान करने, महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और अधिक परिवारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की ओर आकर्षित करके संस्थागत जन्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से है।
तमिलनाडु सरकार ने पहले ही सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक दौर में 1.28 लाख सोने की अंगूठियां खरीदी हैं।
क्या है योजना की जरूरी शर्त?
यह योजना उन बच्चों के लिए है जो 22 जून, 2026 या उसके बाद जन्म लेते हैं। 22 कैरेट सोने की कीमत मौजूदा समय में करीब 14,000 रुपये है, जिसमें निर्माण शुल्क व जीएसटी शामिल नहीं हैं।
स्वास्थ्य मंत्री केजी अरुणराज ने बताया कि सरकार ने इसके लिए 755.83 करोड़ रुपये आवंटित किए। प्रारंभ में 1,28,499 सोने की अंगूठियां खरीदी गईं, जबकि 4,41,667 अंगूठियों की खरीद की योजना है।
गांधी मेमोरियल म्यूजियम नवीनीकरण के बाद खुला
मुख्यमंत्री विजय 17वीं सदी के तमुक्कम पैलेस में स्थित गांधी मेमोरियल म्यूजियम का नवीनीकरण के बाद उद्घाटन किया। 10.25 करोड़ रुपये की लागत से पूरी तरह से पुनर्स्थापित म्यूजियम को जनता के लिए खोला गया है। यह कार्य रानी मंगम्मल द्वारा निर्मित 300 वर्ष पुरानी विरासत संरचना को संरक्षित करने के लिए किया गया।