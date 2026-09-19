'कैदियों को बिरयानी मिल सकती है तो बच्चों को क्यों नहीं', CM विजय की ब्रेकफास्ट स्कीम पर बोले तमिलनाडु के मंत्री

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु की 'पेरुंथलैवर कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम' के लिए नए मेन्यू विकल्पों में चिकल बिरयानी जैसे नॉन-वेज विकल्प शामिल हो सकते हैं। यह बात तब सामने आई है जब मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय मंगलवार, 22 सितंबर को कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए इस स्कीम का विस्तार करने जा रहे हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, चिकन बिरयानी जैसे नॉन-वेज विकल्पों का संकेत देते हुए स्कूली शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने कहा कि मेन्यू में नए बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए, राजमोहन ने जोर देकर कहा कि लंबे समय के लक्ष्य के तौर पर, छात्रों को नॉन-वेज विकल्प देने पर विचार किया जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले एक पायलट प्रोजेक्ट और साफ-सफाई के कड़े मानकों का पालन करना होगा। मंत्री ने साफ किया कि सीएम विजय ने अलग-अलग तरह से स्वादिष्ट मेन्यू विकल्प लाने के लिए एक खास कमेटी बनाने का आदेश दिया है।

राजमोहन ने कहा कि मैं पूरे सम्मान के साथ कहता हूं कि जेल में कैदी को भी चिकन बिरयानी खाने को मिलती है, तो मेरे स्कूलों के बच्चे चिकन बिरआनी क्यों नहीं खा सकते? पायलट प्रोजेक्ट और टेस्टिंग मंत्री ने कहा कि इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि साफ-सफाई और स्वच्छता के मानकों को पूरा करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट और कड़ी टेस्टिंग की जरूरत होगी। 15 लाख से ज्यादा छात्र को होगा फायदा रिपोर्ट के अनुसार, इस विस्तारित स्कीम से लगभग 15.30 लाख और छात्रों को फायदा होगा। इस स्कीम के लिए चालू वित्त वर्ष में 217.63 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड दिया गया है, जिससे प्रोग्राम का कुल बजट 724 करोड़ रुपये हो गया है। मेन्यू में उपमा, खिचड़ी और पोंगल शामिल हैं, और हफ्ते में दो बार मोटे अनाज से बनी चीजें भी दी जाएंगी।