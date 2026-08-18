Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

तीसरे बच्चे के जन्म पर महिलाओं को मिलेगी 1 साल की मैटरनिटी लीव, विजय सरकार का बड़ा फैसला

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Tue, 18 Aug 2026 10:05 PM (IST)

तमिलनाडु सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर भी पूरे 365 दिन का वैतनिक मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है।

तमिलनाडु में महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे पर मिलेगी 1 साल की मैटरनिटी लीव (फाइल फोटो)

तमिलनाडु में महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे पर मिलेगी 1 साल की मैटरनिटी लीव (फाइल फोटो)

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने महिला कर्मचारियों के हित में एक बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कदम उठाया है।

थलापति विजय की अगुवाई वाली सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं को अब तीसरे बच्चे के जन्म पर भी पूरे 365 दिन (1 वर्ष) का सशर्त और वैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा।

पुरानी व्यवस्था में बड़ा बदलाव

मौजूदा नियमों के तहत जिन महिला सरकारी कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे थे, वे ही केवल 365 दिनों की मैटरनिटी लीव की हकदार थीं।

वहीं, दो या उससे अधिक जीवित बच्चे होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और राज्य के संशोधनों के अनुसार महिलाओं को 12 हफ्ते (84 दिन) का अवकाश मिलता था।

नए फैसले से इस अंतर को खत्म करते हुए तीसरे बच्चे के लिए भी छुट्टी की अवधि को बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है।

विधानसभा में हुई आधिकारिक घोषणा

विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान इस बड़े बदलाव का एलान किया गया। तमिलनाडु प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हमेशा से महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देती रही है।

इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य कामकाजी माताओं को बच्चों के बेहतर पालन-पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए पर्याप्त समय देना है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, विधानसभा में की गई इस घोषणा को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए जल्द ही एक विस्तृत सरकारी आदेश जारी किया जाएगा।