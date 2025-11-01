रायपुर एयरपोर्ट पर संदिग्ध बैग मिलने से मचा हड़कंप, घटना के वक्त पीएम मोदी भी थे मौजूद
शनिवार को रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए क्षेत्र को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। बैग एक यात्री का था जो गलती से छूट गया था। घटना के समय पीएम मोदी एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थे, जिसके चलते हाई अलर्ट जारी किया गया था। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एंट्री गेट पर एक संदिग्ध बैग मिला। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल सतर्कता बरतते हुए क्षेत्र को घेर लिया और डाग स्क्वाड एवं सीआइएसएफ जवानों को बुलाया गया।
जानकारी के अनुसार, लेजर मशीन से बैग की जांच की गई। जांच के दौरान एक युवक वहां पहुंचा और बताया कि वह बैग उसी का है, जो गलती से वहीं छूट गया था। जवानों ने पुष्टि के बाद बैग को उसे वापस सौंप दिया।
घटना के समय पीएम मोदी थे मौजूद
घटना के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थे, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत हाई अलर्ट जारी कर दिया था। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली, जिससे राहत की सांस ली गई। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर हर संदिग्ध वस्तु की गहन जांच की जाती है और भविष्य में भी सतर्कता बरती जाएगी।
