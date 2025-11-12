दीवाली पर बड़े धमाके के फिराक में थे आतंकी, फिर प्लान कर दिया पोस्टपोन; दिल्ली ब्लास्ट में चौंकाने वाला खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लाल किले के सामने हुए कार धमाके (Delhi Blast) पर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। हमले के मुख्य संदिग्ध मुजम्मिल ने जांच एजेंसियों को बताया कि उसने और उमर ने मिलकर लाल किले के सामने धमाके की साजिश रची थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जांच एजेंसियां मुजम्मिल से पूछताछ कर रही हैं। साथ ही उसके फोन का डेटा भी खंगाला जा रहा है। हालांकि, इस बीच मुजम्मिल ने पुलिस के सामने अपनी सभी साजिशों का पर्दाफाश किया है। क्या था धमाके का पूरा प्लान? एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुजम्मिल ने अगले साल 26 जनवरी को एक बड़े धमाके की साजिश रची थी। मुजम्मिल अपने सभी साथियों के साथ मिलकर 26 जनवरी 2026 को लाल किले समेत दिल्ली की कई जगहों पर ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था।

मुजम्मिल ने जांच एजेंसियों के सामने यह भी कबूला है कि वो दीवाली के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में धमाका करने वाला था, लेकिन बाद में उन्होंने हमले को पोस्टपोन कर दिया और दीवाली की बजाए 26 जनवरी को धमाका करने की योजना बनाई थी।

लाल किले के पास किया ब्लास्ट मुजम्मिल फरीदाबाद की अल-फलाह विश्वविद्यालय में वरिष्ठ डॉक्टर था। वहीं, लाल किले के सामने कार धमाके को अंजाम देने वाला संदिग्ध उमर भी मुजम्मिल के साथ विश्वविद्यालय में कार्यरत था। मुजम्मिल को इस हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।