Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीवाली पर बड़े धमाके के फिराक में थे आतंकी, फिर प्लान कर दिया पोस्टपोन; दिल्ली ब्लास्ट में चौंकाने वाला खुलासा

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:21 AM (IST)

    Delhi Blast: लाल किले के सामने हुए कार धमाके के मुख्य संदिग्ध मुजम्मिल ने कबूल किया है कि उसने उमर के साथ मिलकर यह साजिश रची थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। उसने जांच एजेंसियों को बताया कि वह दिवाली पर हमले को अंजाम देने की सोच रहा था, मगर बाद में 26 जनवरी 2026 को लाल किले समेत दिल्ली में बड़े धमाकों की योजना बनाई गई थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली का धमाके के बाद का मंजर। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लाल किले के सामने हुए कार धमाके (Delhi Blast) पर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। हमले के मुख्य संदिग्ध मुजम्मिल ने जांच एजेंसियों को बताया कि उसने और उमर ने मिलकर लाल किले के सामने धमाके की साजिश रची थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जांच एजेंसियां मुजम्मिल से पूछताछ कर रही हैं। साथ ही उसके फोन का डेटा भी खंगाला जा रहा है। हालांकि, इस बीच मुजम्मिल ने पुलिस के सामने अपनी सभी साजिशों का पर्दाफाश किया है।

    Delhi Blast

    क्या था धमाके का पूरा प्लान?

    एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुजम्मिल ने अगले साल 26 जनवरी को एक बड़े धमाके की साजिश रची थी। मुजम्मिल अपने सभी साथियों के साथ मिलकर 26 जनवरी 2026 को लाल किले समेत दिल्ली की कई जगहों पर ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था।

    मुजम्मिल ने जांच एजेंसियों के सामने यह भी कबूला है कि वो दीवाली के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में धमाका करने वाला था, लेकिन बाद में उन्होंने हमले को पोस्टपोन कर दिया और दीवाली की बजाए 26 जनवरी को धमाका करने की योजना बनाई थी।

    Delhi Blast (10)

    लाल किले के पास किया ब्लास्ट

    मुजम्मिल फरीदाबाद की अल-फलाह विश्वविद्यालय में वरिष्ठ डॉक्टर था। वहीं, लाल किले के सामने कार धमाके को अंजाम देने वाला संदिग्ध उमर भी मुजम्मिल के साथ विश्वविद्यालय में कार्यरत था। मुजम्मिल को इस हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

    पुलिस कर रही है जांच

    पुलिस को शक है कि कार ब्लास्ट के दौरान उमर की भी मौत हो गई है। हालांकि, पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि लाल किले के सामने हुए धमाके में कई पढ़े-लिखे और मेडिकल प्रोफेशनल्स शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे गुट को 'सफेदपोश आतंक पारिस्थितिकी तंत्र' (White Collar Terror Ecosystem) का नाम दिया है।

    यह भी पढ़ें- Delhi Blast: आतंकी उमर और क्षत-विक्षत बॉडी पार्ट्स को लेकर रहस्य बरकरार, आखिर कब सामने आएगा हमले का सच