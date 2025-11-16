भारत-पाक सीमा पर संदिग्ध युवक गिरफ्तार, पेट्रोलिंग के दौरान BSF ने दबोचा
जयपुर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने भारत-पाकिस्तान सीमा के पास जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के शाजापुर का रहने वाला 21 वर्षीय पंकज कश्यप सीमा क्षेत्र में घूम रहा था और पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। बीएसएफ ने उसे पुलिस को सौंप दिया है, जहाँ संयुक्त पूछताछ की जाएगी। जैसलमेर में इस साल अब तक पाँच जासूस पकड़े गए हैं।
जागरण संवाददाता, जयपुर। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में एक संदिग्ध युवक को पकड़ा है।
बीएसएफ की 38वीं बटालियन की पेट्रोलिंग टीम ने 192 नहरी क्षेत्र में घूम रहे एक संदिग्ध युवक को पकड़ा है। पूछताछ में युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के शाजापुर निवासी 21 वर्षीय पंकज कश्यप के रूप में हुई है।
बार-बार बयान बदल रहा था युवक
पूछताछ में युवक सीमा क्षेत्र में पहुंचने का स्पष्ट कारण नहीं बता सका। युवक की गतिविधियां संदिग्ध नजर आ रही है। वह बार-बार अपने बयान बदल रहा है। बीएसएफ ने क्षेत्रीय पुलिस थाने को युवक को सौंप दिया।
बीएसएफ भी करेगी पूछताछ
पुलिस के अनुसार अब युवक से बीएसएफ और पुलिस की टीम मिलकर संयुक्त पूछताछ करेगी। उल्लेखनीय है कि जैसलमेर में इस साल अब तक पांच पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा चुके हैं।
