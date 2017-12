सुषमा ने फिर दिखाई दरियादिली, ठाणे की एक बेटी को मदद के लिए दिया यह आश्वासन

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने समय-समय पर अपनी दरियादिली दिखाते हुए दूसरे देशों में फंसे कई भारतीयों को सकुशल स्वदेश लाने में मदद कर चुकी हैं।

नई दिल्ली (जेएनएन)। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुश्किल में फंसे कई भारतीयों का भला किया है। अब एक बार फिर से उनकी दरियादिली सामने आई है। मामला यह है कि महाराष्ट्र के ठाणे की रहने वाली एक लड़की ने सुषमा स्वराज को ट्वीट कर उनसे मदद मांगी। दरअसल उक्त लड़की के पिता मिस्र में पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, जहां उनकी मौत हो गई। उसने सुषमा से अपने पिता की बॉडी को भारत वापस लाने के लिए मदद की गुहार लगाई है।

@SushmaSwaraj hello mam,my name is Reena dixit,reside in Thane Maharashtra.i lost my dad on 14th December 2017 at around 8pm Egypt time,he was working in Egypt for embee international in Ismailia for https://t.co/IkbrIHrEZj that we waiting for my dad's body to reach here....