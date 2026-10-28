इंदौर में कारोबारी से 80 लाख वसूलने के बाद एक करोड़ की मांग, सरोगेट मदर गिरफ्तार

जेएनएन, इंदौर। शहर के एक प्रापर्टी कारोबारी को एक करोड़ रुपये के लिए ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार किया है। शिकायत के अनुसार, वह कारोबारी से पहले 80 लाख रुपये वसूल चुकी है।

एडिशनल डीसीपी दीशेष अग्रवाल के अनुसार, कारोबारी की पत्नी कृतिका तलरेजा ने राजमहल कालोनी निवासी महिला के खिलाफ शिकायत की। कृतिका और उनके पति संतोष तलरेजा की एक बेटी है, जो स्पेशल चाइल्ड है। कृतिका दोबारा मां नहीं बन सकती थीं, इसलिए दंपती ने आरोपित महिला से सरोगेट मदर बनने के लिए बात की थी। सरोगेसी से पहली बेटी हुई, लेकिन महिला ने उसे देने से मना कर दिया। दूसरा बेटा होने पर उसे भी अपने पास रख लिया। महिला ने बच्चों के लिए फ्लैट और एफडी भी करवाई। वह विवाहित है और पति के साथ रहती है। उसने पति से जन्मी बेटी को भी संतोष का नाम दे दिया।