औद्योगिक ट्रिब्यूनल में रिक्तियों का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, एजेंसी: सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के औद्योगिक ट्रिब्यूनल में रिक्तियों का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल में 22 में से नौ बेंच खाली हैं और शीर्ष अदालत ने इस दलील पर भी ध्यान दिया था कि 2023 में तीन और ट्रिब्यूनल में रिक्तियां निकलने की संभावना है। यह मामला सोमवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आने वाला है। गत पांच जुलाई को सुनवाई के दौरान बेंच ने याचिका पर श्रम व रोजगार मंत्रालय को नोटिस जारी किया था और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर ¨सह को मुद्दे पर अदालत की सहायता करने का अनुरोध किया था। चीफ जस्टिस ने प्रशासनिक पक्ष पर कहा था कि उन्होंने ट्रिब्यूनल की रिक्तियों पर भर्ती की प्रक्रिया की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को नामित किया है। देश में 22 औद्योगिक ट्रिब्यूनल-सह-श्रम न्यायालय है, जिन्हें केंद्रीय क्षेत्र में होने वाले औद्योगिक विवाद के निस्तारण के लिए औद्योगिक विवाद (आइडी) एक्ट, 1947 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। औद्योगिक ट्रिब्यूनल को स्थापित करने का उद्देश्य तत्काल और समय से औद्योगिक विवादों के निस्तारण के लिए की गई थी।

