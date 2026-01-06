Language
    'इंसानों के मामले में भी इतनी याचिकाएं नहीं आतीं...', अवारा कु्त्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होगी सुनवाई

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:56 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के मामले में उसके समक्ष दायर किए जा रहे अंतरिम आवेदनों की संख्या पर संज्ञान लिया और कहा कि आमतौर पर इंसानों से जुड़े मामलों में भी इतनी अधिक संख्या में आवेदन नहीं आते। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने ये टिप्पणियां तब कीं जब दो अधिवक्ताओं ने उनके समक्ष आवारा कुत्तों का मामला उठाया।

    एक अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने इस मामले में एक अंतरिम याचिका दायर की है। इस पर जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की, 'इंसानों से जुड़े मामलों में भी आमतौर पर इतनी अधिक संख्या में याचिकाएं नहीं आतीं।' पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। जब एक अन्य अधिवक्ता ने इस मामले में स्थानांतरण याचिका का उल्लेख किया, तो शीर्ष अदालत ने कहा कि बुधवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी और पीठ सभी अधिवक्ताओं की बात सुनेगी।

    तीन सदस्यीय विशेष पीठ करेगी सुनवाई

    जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष सात नवंबर को आवारा कुत्तों को उचित नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें तुरंत निर्धारित आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

    अदालत ने यह भी कहा था कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उस स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। न्यायालय ने अधिकारियों को राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे से सभी मवेशियों और अन्य आवारा पशुओं को हटाने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि खेल परिसरों सहित संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं की पुनरावृत्ति न केवल प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है, बल्कि इन परिसरों को रोके जा सकने वाले खतरों से सुरक्षित करने में व्यवस्थागत विफलता को भी उजागर करती है।

    शीर्ष अदालत ने आवारा कुत्तों के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कई निर्देश जारी किए थे। यह अदालत राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से, विशेष रूप से बच्चों में रेबीज फैलने की मीडिया रिपोर्ट के संबंध में पिछले वर्ष 28 जुलाई को शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही है।