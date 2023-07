अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, CJI करेंगे अगुआई

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली आइएएस अधिकारी शाह फैसल द्वारा दायर याचिका सहित 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं। 2010 बैच के आइएएस टापर फैसल ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने का कड़ा विरोध किया था। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था।

नई दिल्ली, पीटीआई। करीब चार साल पहले अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ 11 जुलाई को सुनवाई करेगी। शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली इस पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली आइएएस अधिकारी शाह फैसल द्वारा दायर याचिका सहित 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं। 2010 बैच के आइएएस टापर फैसल ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने का कड़ा विरोध किया था। इसके बाद उन्हें एक साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था। उन्होंने सेवा से इस्तीफा दे दिया था और जनवरी 2019 में एक राजनीतिक इकाई जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की शुरुआत की थी। 2019 में खत्म हुआ था अनुच्छेद 370 सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था और फैसल को बाद में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में तैनात किया गया था। उन्होंने अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी। बता दें कि इन याचिकाओं पर पहले मार्च 2020 में सुनवाई करना तय किया गया था। लेकिन तब कुछ याचिकाकर्ताओं की मांग के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इन याचिकाओं को सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष नहीं भेजने का फैसला लिया था। बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था।

Edited By: Shashank Mishra