सुप्रीम कोर्ट को अगले हफ्ते मिल सकते हैं तीन नए जज, कोलेजियम ने की सिफारिश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह तीन नए जजों की नियुक्ति होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 29 सितंबर को तीन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष न्यायालय में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।

नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों के अनुसार, गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है।