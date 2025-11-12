'तुम युवतियों के लिए खतरा हो', सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर को क्यों लताड़ा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया पर भारत विरोधी और अश्लील पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए असम के एक प्रोफेसर को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वह युवतियों के लिए खतरा और विकृत व्यक्ति है, जिसे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

जस्टिस सूर्यकांत और जोयमाल्या बागची की पीठ ने कोकराझार जिले के गोसाईगांव कालेज में प्रोफेसर रहे मोहम्मद जोयनल आबेदीन को अंतरिम जमानत देने से इन्कार करते हुए कहा कि उसे महिलाओं का पीछा करने और उनके बारे में आनलाइन अश्लील टिप्पणियां करने की आदत है।

सुप्रीम कोर्ट की प्रोफेसर को फटकार उसे आसानी से जेल से रिहा नहीं किया जा सकता। आबेदीन ने मई में कथित तौर पर भारत विरोधी पोस्ट किया था, जिसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अपने कृत्य के लिए उसे नौकरी से भी निकाला जा चुका है। पीठ ने प्रोफेसर से कहा, तुम्हें इंटरनेट मीडिया पर महिलाओं को परेशान करने और अश्लील टिप्पणियां करने की आदत है। तुम एक विकृत व्यक्ति हो।