विद्युत नियामक आयोगों में खाली पदों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; 15 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किया नोटिस

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विद्युत नियामक आयोगों में लंबे समय से अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली रहने तथा कानूनी विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं होने के आरोपों पर शुक्रवार को 15 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों से जवाब मांगा है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने एनजीओ एनर्जी वाचडॉग की जनहित याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। याचिका में विद्युत अधिनियम, 2003 और सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2018 के फैसले के अनुरूप राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) के गठन की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार, कई राज्यों में आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के पद लंबे समय से रिक्त हैं। बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नगालैंड सहित कई राज्यों में विधि विशेषज्ञों की नियुक्ति भी नहीं हुई है।