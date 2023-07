SC: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतों को न्यायिक कामकाज करने से रोकना स्वीकार्य नहीं

जस्टिस एसके कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि अदालतें कामकाज करना बंद नहीं कर सकतीं। बड़ी संख्या में मामले लंबित रहने के कारण लोगों (आरोपितों) को जमानत नहीं मिल पा रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने पीठ को बताया कि शीर्ष बार संगठन ने इस मुद्दे पर नियम बनाए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें नियमों की प्रति नहीं मिली है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हलफनामा दायर करने को कहा- हड़ताल का आह्वान किए जाने पर क्या कार्रवाई की गई।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अदालतों को काम करने से रोकना स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ ही उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) से एक हलफनामा दायर करने को कहा है, जिसमें पूछा गया है कि पिछले एक साल में जब बार एसोसिएशनों ने हड़ताल का आह्वान किया है तो क्या कार्रवाई की गई है। शीर्ष अदालत ने वकीलों की हड़ताल के खिलाफ अपने आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर गैर सरकारी संगठन कामन काज द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि असली मुद्दा यह है कि अदालतों के कामकाज में व्यवधान नहीं डाला जाना चाहिए। अदालतों के लिए काम को समायोजित करना मुश्किल हो जाता है जस्टिस एसके कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि अदालतें कामकाज करना बंद नहीं कर सकतीं। बड़ी संख्या में मामले लंबित रहने के कारण लोगों (आरोपितों) को जमानत नहीं मिल पा रही है। पीठ ने कहा- जब कामकाज नहीं हो पाता है, तब अदालतों के लिए इसे समायोजित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये व्यावहारिक समस्याएं हैं। जब आप अदालतों का कामकाज करना बंद कर देते हैं, तब यह कुछ ऐसी चीज है जो स्वीकार्य नहीं है। बीसीआइ के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने पीठ को बताया कि शीर्ष बार संगठन ने इस मुद्दे पर नियम बनाए हैं। एनजीओ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें नियमों की प्रति नहीं मिली है और यहां तक कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में वकीलों की हड़ताल है।

Edited By: Shashank Mishra