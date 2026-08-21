मुंद्रा ड्रग्स केस में हरप्रीत तलवार की जमानत रद करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, NIA की याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुंद्रा पोर्ट से नशीले पदार्थों की जब्ती के मामले में आरोपित हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार की जमानत को रद करने की एनआइए की याचिका को अस्वीकार कर दिया।

शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि आरोपित यदि गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो पीठ उसकी जमानत के आदेश को पलटने के लिए तैयार है।

हरप्रीत तलवार की जमानत रद करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

मामले की सुनवाई कर रही प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की ओर से पेश एडीशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा, मामले में आरोप गंभीर हैं। इसमें दोषी को उम्रकैद तक की सजा का प्रविधान है। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

मामला मुंद्रा पोर्ट पर करीब तीन हजार किलोग्राम नशीले पदार्थ की बरामदगी का है जो ईरान और अफगानिस्तान से खरीदकर भारत लाया गया गया था। भाटी ने कहा, एनआइए नहीं जानती है कि इस तरह से नशीले पदार्थों की कितनी खेप पहले लाई गई हैं। लेकिन जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की उपस्थिति वाली पीठ ने दलील को स्वीकार नहीं किया। पीठ ने आरोपित की जमानत रद करने की याचिका पर पुनर्विचार करने से इन्कार कर दिया।