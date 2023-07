SC ने असम में चुनाव आयोग की परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार, केंद्र और EC से मांगा जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने असम में चुनाव आयोग की परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग को परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार देने वाले कानूनी प्रावधान की वैधता की जांच करने पर सहमत हो गया है।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने असम में लोकसभा, विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने असम में लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए परिसीमन जारी रखने के निर्णय पर रोक लगाने इनकार कर दिया है।

दरअसल, असम के 126 विधानसभा क्षेत्रों और 14 लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए भारतीय चुनाव आयोग के हालिया मसौदा प्रस्ताव को चुनौती देने वाली असम के विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

Supreme Court issues notice to the Centre on a plea filed by opposition leaders from Assam challenging the recent draft proposal of the Election Commission of India (ECI) for the delimitation of Assam's 126 Assembly constituencies and 14 Lok Sabha constituencies.



Supreme Court… pic.twitter.com/LYdxPBmewn