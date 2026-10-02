OBC सर्टिफिकेट विवाद में आया नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए हुआ राजी

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि राज्य द्वारा आठ मई, 2025 और इस साल 18 मई के बीच जारी किए गए सभी ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) सर्टिफिकेट अमान्य होंगे।

न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने बंगाल सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने रिक्त पदों पर नियुक्तियां रोकने का अनुरोध किया, जिस पर पीठ ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक पदों को खाली नहीं रखा जा सकता।