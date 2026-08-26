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टाटा स्टील को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 1000 करोड़ रुपये का ITC नोटिस किया रद

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Wed, 26 Aug 2026 09:55 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने टाटा स्टील को ₹1000 करोड़ से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में जारी शो कॉज-कम-डिमांड नोटिस रद्द कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट से टाटा स्टील को बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट से टाटा स्टील को बड़ी राहत

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने टाटा स्टील का ₹1000 करोड़ का नोटिस रद्द किया।

  2. इनपुट टैक्स क्रेडिट के कथित गलत लाभ का मामला था।

  3. कोर्ट ने जानबूझकर कर चोरी का प्रयास नहीं पाया।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स अधिकारियों की ओर से टाटा स्टील को जारी शो कॉज-कम-डिमांड नोटिस को रद कर दिया है।

यह नोटिस वित्त वर्ष 2019 और 2023 के बीच एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का कथित तौर पर गलत तरीके से लाभ उठाने के मामले में जारी किया गया था।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने स्पष्ट किया कि कंपनी द्वारा कर चोरी करने या अत्यधिक आइटीसी का लाभ उठाने का कोई भी जानबूझकर किया गया प्रयास नहीं पाया गया।

रांची केंद्रीय कर (ॉडिट) आयुक्त कार्यालय द्वारा 27 जून को जारी नोटिस में झारखंड के जमशेदपुर में केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त के समक्ष 30 दिनों के भीतर यह बताने को कहा गया था कि वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए 1,007,54,83,342 रुपये का जीएसटी क्यों न वसूला जाए।

यह नोटिस सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74(1) के तहत जारी किया गया था, जो धोखाधड़ी या तथ्यों को छिपाने से जुड़े मामलों से संबंधित है।

टाटा स्टील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि नोटिस में धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान देने या तथ्यों को छिपाने का कोई भी पुख्ता आरोप नहीं लगाया गया है।

कंपनी का पक्ष सही साबित हुआ क्योंकि कोर्ट ने माना कि नोटिस में लगाए गए आरोप केवल सतही और सामान्य थे, जो धारा 74 के तहत विस्तारित समय सीमा का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 73 या 74 के तहत कार्यवाही केवल कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि के बाद ही शुरू की जा सकती है। भले ही आडिट के दौरान आपत्तियां उठाई गई हों, नोटिस जारी करने से पहले अधिकारी को अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए।

पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि विभाग द्वारा लोक लेखा समिति के समक्ष ऑडिट आपत्तियों को उठाया जाना यह दर्शाता है कि विभाग या कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर कर में कमी या जानबूझकर तथ्य छिपाने को लेकर कोई ठोस संतुष्टि नहीं थी। इस फैसले से देश की प्रमुख स्टील निर्माता कंपनी को बड़ी राहत मिली है।