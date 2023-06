सुप्रीम कोर्ट ने बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स को दिया झटका, दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली, एएनआई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स रैपिडो और उबर को झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब तक सरकार कोई नीति नहीं बनाती, तब तक दिल्ली में दोपहिया टैक्सी नहीं चल सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर आदेश पर रोक लगा दी।

Supreme Court puts on hold the Delhi High Court order staying a notice of city government to bike-taxi aggregators Rapido and Uber and allowing them to operate without aggregator licenses till the final policy has been notified. pic.twitter.com/8jBElM1CQk