मणिपुर के पूर्व सीएम के ऑडियो क्लिप की फोरेंसिक रिपोर्ट साझा करें, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) की तैयार की गई नवीनतम फोरेंसिक रिपोर्ट को उस कुकी समुदाय के संगठन के साथ साझा किया जाए, जो मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह को पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा से जोड़ने वाले आडियो क्लिप की जांच की मांग कर रहा है।

जस्टिस संजय कुमार और संजीव सचदेवा की पीठ ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि रिपोर्ट गोपनीय रहेगी और इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक रिपोर्ट साझा करने का दिया निर्देश मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सील किए गए कवर में नवीनतम रिपोर्ट (एनएफएसयू की) को रिकॉर्ड पर रखा। उन्होंने पीठ को बताया कि एनएफएसयू ने निष्कर्ष निकाला है कि व्हिसल ब्लोअर की रिकार्डिंग की पहली प्रति भी बदली गई थी और इसलिए कोई विश्वसनीय फोरेंसिक सत्यापन नहीं किया जा सकता।