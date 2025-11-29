बच्चों के लिए क्यों खतरनाक है खतना प्रथा? रोक लगाने की मांग के बीच SC ने केंद्र से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इस्लाम में प्रचलित महिला जननांग विकृति (FGM) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आम भाषा में FGM को खतना प्रथा भी कहा जाता है, जो दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में सामान्य मानी जाती है। अब एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट से इस प्रथा पर रोक लगाने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार समेत कई संस्थानों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी से इसपर जवाब मांगा है। प्रथा पर रोक लगाने की मांग गैर सरकारी संगठन (NGO) चेतना वेलफेयर सोसाइटी ने खतना प्रथा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि यह प्रथा इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इससे न सिर्फ महिलाओं, बल्कि बच्चों के अधिकारों का भी उल्लंघन किया जाता है।