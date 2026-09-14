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सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब आसान हिंदी में समझ सकेंगे आम लोग, हिंदी दिवस पर शुरू हुई 'जन सूचना सेवा'

By MALA DIXITEdited By: Garima Singh
Published: Mon, 14 Sep 2026 04:18 PM (IST)Updated: Mon, 14 Sep 2026 07:28 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी दिवस पर 'जन सूचना सेवा' शुरू की है, जिसके तहत महत्वपूर्ण फैसलों के आसान हिंदी सारांश और ऑडियो-वीडियो बुलेटिन उपलब्ध होंगे।

हिंदी दिवस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पहल, 'जन सूचना सेवा' के जरिए हिंदी में मिलेंगे कोर्ट के फैसले

हिंदी दिवस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पहल, 'जन सूचना सेवा' के जरिए हिंदी में मिलेंगे कोर्ट के फैसले

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माला दीक्षित,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दी दिवस के अवसर पर आम नागरिकों तक अपने महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों की जानकारी आसान भाषा में पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है।

शीर्ष अदालत ने हिंदी में जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों और आदेशों का सरल हिन्दी में सार उपलब्ध कराया जाएगा।

साथ ही प्रतिदिन करीब 15 से 30 मिनट के हिन्दी आडियो और वीडियो बुलेटिन भी उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित आधिकारिक फैसलों का लिंक भी इसके साथ उपलब्ध रहेगा। आवश्यक व्यवस्था पूरी करके यह सेवा जल्दी ही शुरू की जाएगी।

आसान भाषा में समझेंगे कानून

सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा, जिन्हें जटिल कानूनी भाषा और लंबे अदालती फैसले को समझने में कठिनाई होती है।

इस पहल से आम नागरिक किसी महत्वपूर्ण फैसले का मूल अर्थ, उसका प्रभाव और आगे की प्रक्रिया अपनी परिचित भाषा में आसानी से समझ सकेंगे।

खासकर वादकारियों के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण होगी। अदालत में चल रहे किसी मामले या उससे जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उन्हें केवल अंग्रेजी के लंबे फैसले पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

ऑडियो-वीडियो भी होंगे उपलब्ध

सरल हिंदी में उपलब्ध सार उन्हें फैसले की सही मूल बात समझने ने मदद करेगा। आडियो और वीडियो बुलेटिन इस पहल को और उपयोगी बनाएंगे। और लंबे कानूनी दस्तावेज पढ़ने में परेशानी महसूस करने वाले लोगों के अलावा दिव्यांग और बुजुर्ग नागरिक भी इनके माध्यम से महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी हासिल कर सकेंगे।

हालांकि, सरल हिंदी में तैयार किया गया सार मूल न्यायिक निर्णय का विकल्प नहीं होगा। कानूनी अधिकार, दायित्व और किसी मामले में आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित आधिकारिक फैसला ही प्रामाणिक दस्तावेज रहेगा। हिंदी सार और बुलेटिन का उद्देश्य आम लोगों के लिए फैसले को समझना आसान बनाने का है।

क्षेत्रीय भाषा में भी शुरू होगी सेवा 

इस सेवा की शुरुआत पहले हिंदी में की जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य भारतीय भाषाओं में भी ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।

इससे देश के अलग अलग भाषाई क्षेत्रों के नागरिक सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों की संक्षिप्त और सटीक जानकारी अपनी भाषा में हासिल कर सकेंगे।

इसका उद्देश्य न्याय तक पहुंच की भावना को अधिक सुलभ बनाना और भारतीय भाषाओं के सम्मान को न्यायिक जनसूचना से जोड़ना है।

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