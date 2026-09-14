सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब आसान हिंदी में समझ सकेंगे आम लोग, हिंदी दिवस पर शुरू हुई 'जन सूचना सेवा'

माला दीक्षित,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दी दिवस के अवसर पर आम नागरिकों तक अपने महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों की जानकारी आसान भाषा में पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है।

शीर्ष अदालत ने हिंदी में जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों और आदेशों का सरल हिन्दी में सार उपलब्ध कराया जाएगा।

साथ ही प्रतिदिन करीब 15 से 30 मिनट के हिन्दी आडियो और वीडियो बुलेटिन भी उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित आधिकारिक फैसलों का लिंक भी इसके साथ उपलब्ध रहेगा। आवश्यक व्यवस्था पूरी करके यह सेवा जल्दी ही शुरू की जाएगी।

आसान भाषा में समझेंगे कानून

सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा, जिन्हें जटिल कानूनी भाषा और लंबे अदालती फैसले को समझने में कठिनाई होती है।

इस पहल से आम नागरिक किसी महत्वपूर्ण फैसले का मूल अर्थ, उसका प्रभाव और आगे की प्रक्रिया अपनी परिचित भाषा में आसानी से समझ सकेंगे।

खासकर वादकारियों के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण होगी। अदालत में चल रहे किसी मामले या उससे जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उन्हें केवल अंग्रेजी के लंबे फैसले पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

ऑडियो-वीडियो भी होंगे उपलब्ध सरल हिंदी में उपलब्ध सार उन्हें फैसले की सही मूल बात समझने ने मदद करेगा। आडियो और वीडियो बुलेटिन इस पहल को और उपयोगी बनाएंगे। और लंबे कानूनी दस्तावेज पढ़ने में परेशानी महसूस करने वाले लोगों के अलावा दिव्यांग और बुजुर्ग नागरिक भी इनके माध्यम से महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी हासिल कर सकेंगे।