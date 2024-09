Bihar Reservation Case: आरजेडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, आरक्षण बढ़ाने के फैसले को हाईकोर्ट किया था रद्द

एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की याचिका पर संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। आरजेडी ने शीर्ष अदालत में पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। पटना हाई कोर्ट ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने के राज्य सरकार के संशोधनों को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को अन्य समान याचिकाओं के साथ टैग किया है।

Supreme Court issues notice to concerned respondents on RJD's plea challenging Patna High Court order that set aside the state government's amendments to increase the reservation for Backward Classes, Scheduled Tribes, and Scheduled Castes in jobs and educational institutions.