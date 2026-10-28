सीजेआई की अदालत में मामलों के उल्लेख का सीधा प्रसारण बंद, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अदालत में मामलों के मेंशनिंग का सीधा प्रसारण बंद कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में मामले का उल्लेख एक प्रक्रियागत व्यवस्था है, जिसके तहत वकील या स्वयं अपना पक्ष रखने वाले पक्षकार मौखिक रूप से या लिखित में सीजेआई अथवा किसी पीठ से मामले की तत्काल सुनवाई या जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हैं।