सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे तीन नए जज, कॉलेजियम ने की किसके नामों की सिफारिश?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट को तीन नए जज मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की है।

सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव के अनुसार, सोमवार को आयोजित बैठक के बाद कॉलेजियम ने गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल और दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की है।